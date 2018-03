‘Night is short Walk on Girl’ ganadora en los Japan Academy Prizes

Night is short Walk on Girl es una película de Masaaki Yuasa

La película Night is Short Walk on Girl. Ganó el premio a Animación del Año. En la 41 entrega anual de los premios de la Academia Japonesa.

Esta película competía con obras como Fireworks, Napping Princess, Mary and the Witch’s Flower. Además de Detective Conan: The Crimson Love Letter.

La historia se centra en un chico universitario del que no sabemos su nombre solo el típico senpai. Y su kohai ‘La chica de cabello negro’. Senpai esta decidido a confesarle sus sentimientos a ella, en una noche como ningúna otra. El la persigue en la misteriosa noche que parece durar todo un año. Y debido a mushcos contratiempos ellos terminan enredados con gente por demás excéntrica.

