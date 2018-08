Anime | No Game No Life ZERO llegará al servicio HIDIVE

HIDIVE dió a conocer mediante su página oficial que la película No Game No Life ZERO, estará disponible en su catálogo el próximo 1 de Septiembre para los usuarios de USA; Canadá, UK, Irán, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y algunos otros países.

Este lanzamiento contará con doblaje en Inglés y Español así como subtítulos en esos mismos idiomas, con eso en mente, podemos especular en que otros países podría estar disponible la película.

Esta cinta es una precuela de la serie No Game No Life, adaptación animada de las novelas del mismo nombre, escritas por Yuu Kamiya, la serie tamibén está disponible en el servicio HIDIVE.

No Game No Life Zero – Sinópsis

Viaja 6.000 años antes del viaje épico de Shiro y Sora por Disboard y atestigua la lucha de la humanidad para sobrevivir mientras otras razas más poderosas luchan por el dominio. A pesar de estar al borde de la extinción, un joven llamado Riku se aferra a la tenue luz de la esperanza de un futuro mejor. Decidido a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr su objetivo, viaja a una ciudad muerta donde se encuentra con un compañero poco común: una androide llamada Schwi que quiere saber cómo es tener un corazón humano. ¡Deja que comience el juego definitivo para la supervivencia de la humanidad!

