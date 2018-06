Nuevo anime original del estudio 8-Bit

Una historia que contará el paso de la infancia a la pubertad

La cuenta oficial en Twitter del TBS Anime Festa, mostró un póster para el evento anual con ilustración de Itsuka. Los diseños coinciden con el nuevo proyecto del estudio 8-Bit y que será dirigido por Kazuki Akane (Escaflowne).

La historia se centrará en el paso de la infancia a la pubertad. Se anunció en abril y se está trabajando en el storyboard del primer capítulo.

El evento se celebrará el 18 de agosto y entre los animes presentes estarán ‘Megalobox’, ‘Dances with the Dragons’ y ‘Shichisei no Subaru’.

Fuente: ANN