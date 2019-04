¡Nuevos detalles del Playstation 5!

Sony anunció más detalles acerca del Playstation 5, y sin lugar a dudas suena espectacular para empezar se dice que esta nueva consola tendrá un SSD y compatibilidad con el Playstation 4, la fecha de lanzamiento aún no ha sido concretada pero se espera que esté disponible al público en el 2020.

Se dice que el Playstation 5 tendrá un CPU basado en un procesador AMD Ryzen de tercera generación y 8 nucleos, además de una GPU AMD Radeon Navi modificado para soportar interacciones complejas en ambientes 3D. Además tendrá compatibilidad con Pantallas 8K y con juegos de PS4 y PSVR.

Super excited to expand our partnership with @Sony on their next-generation @PlayStation console powered by a custom chip with @AMDRyzen Zen2 and @Radeon Navi architecture! 😀 https://t.co/EvdIrMNLiV

— Lisa Su (@LisaSu) April 16, 2019