¡ONE OK ROCK se presentó con éxito en la Ciudad de México!

El jueves por la noche la banda japonesa ONE OK ROCK se presentó en el Pabellón Cuervo de la Ciudad de México. El evento formó parte de la gira Eye of the Storm World Tour 2019. Además del concierto en la capital, la banda se presenta en Monterrey y Guadalajara.

El recital abrió con Push Back, el quinto track de su nuevo álbum, Eye of the Storm. Desde el principio, la energía de Taka, Toru, Ryota y Tomoya se dejó sentir en el recinto y los fans correspondieron con vítores, cantos y mucha pasión.

A continuación, la banda intercaló piezas de discos anteriores como We Are, de Ambitions y Clock Strikes. Uno de los puntos más altos de entrega entre la banda y los fans se sintió cuando interpretaron Take what you Want. Con breves intervenciones en español, Taka saludó a los fans y dijo esta feliz de estar de vuelta en nuestro país.

Foto: kikamx_

Pero sin duda, uno de los momentos más emocionantes vino cuando se escucharon los primeros acordes de The Beginning, tema de la adaptación live-action de Rurouni Kenshin. A ella siguió Jaded, del disco Ambitions y Mighty Long Fall, quinto track de 35xxxV.

Después de una breve pausa, en la que el público animó a la banda a regresar con una interpretación de Cielito Lindo, la banda reapareció para cerrar su presentación con la emotiva canción Wasted Nights.

Foto: kikamx_

Luego de ondear una bandera mexicana ante un público que aún pedía más, la banda se despidió, no sin antes tomar la ya tradicional foto de la banda con todos los fans.

ONE OK ROCK se formó en 2005 y citan entre sus influencias a bandas como Linkin Park y Foo Fighters. Su álbum más reciente, Eye of the Storm, salió a la venta este año.