Anime | ONE PIECE tendrá una nueva película animada

Al final del especial de 2 horas One Piece: Episode of Skypiea (One Piece: Episode of Sorajima) que se transmitió en Japón el pasado fin de semana, se dió a conocer que la serie tendrá una nueva película animada en el verano de 2019; esto en conmemoración del 20 aniversario de la franquicia.

El anunció después fue confirmado en la cuenta oficial de la serie en Twitter.

Además en la edición 39 de la revista Weekly Shonen Jump de editorial Shueisha, se menciona que en la revista que saldrá a la venta la próxima semana, habrá un anuncio importante sobre la serie animada.

El capítulo especial Episode of Skypiea, está disponible en el servicio de Crunchyroll.

One Piece – Sinopsis

Monkey. D. Luffy se rehusa a que nadie se interponga en su camino por la búsqueda para convertirse el rey de todos los piratas. Con un camino trazado por las traicioneras aguas del Grand Line y más allá, se trata de un capitán que nunca se dará por vencido hasta que consiga el tesoro más grande de la Tierra: el Legendario One Piece.

Lo vimos en: ANN