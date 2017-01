Opinión | 20 Aniversario de Evangelion: crisis, catástrofe y pertinencia

El año de 1995 fue importante para Japón. El 17 de enero, un terremoto de gran magnitud afectó varias partes del territorio japonés, principalmente a la ciudad de Kobe, dejando un saldo de cerca de seis mil muertos. Voluntarios de todo el país se concentraron en la zona de desastre para ayudar. Compañías como 7-Eleven, Daiei, NTT y Motorola ofrecieron distintos tipos de ayuda e incluso el Yamaguchi-gumi, la mayor organización yakuza de Japón, hizo grandes donativos en alimentos y bienes para los necesitados. El gobierno, por su parte, no sólo tardó en responder sino que sus esfuerzos probaron ser insuficientes y erráticos, creando desconfianza.

Como si esto hubiera sido poco, el 20 de marzo el grupo religioso Aum Shinrikyo realizó un ataque coordinado en diversos puntos del sistema de trenes subterráneos de Tokio. Mediante la liberación de gas sarín, el atentado terminó con la muerte de 13 personas y lesiones de distintas gravedades a algunos cientos más.

Este, sin embargo, no fue el único incidente que involucró a Aum Shinrikyo. En mayo, la policía identificó un artefacto en la estación de Shinjuku que, de no haber sido desactivado a tiempo, pudo haber causado la muerte de miles de personas mediante la liberación de cianuro en el sistema de ventilación de la estación; una de las más concurridas de la capital. Unos días más tarde, la policía logró el arresto del líder del grupo, Shoko Asahara, que, aunque fue condenado a muerte en 2004, aún no ha visto cumplida su sentencia.

1995 también fue uno de los peores años para la economía nipona a finales del siglo XX. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, Japón entró en un estado de recesión que dura hasta este momento, dejando sentir sus efectos en la cada vez mayor precariedad del empleo, especialmente para los jóvenes, con sus naturales consecuencias para la sociedad.

Ese turbulento año también vio el nacimiento de Neon Genesis Evangelion, una de las más influyentes y discutidas series de anime de la historia. En la opinión de Thomas LaMarre, profesor de la Universidad de McGill, Evangelion es la cúspide de lo que él llama el discurso Gainax: una suerte de configuración del estilo de vida otaku basado en la atención obsesiva en los detalles, la identificación de patrones e inconsistencias, el consumo y la ruptura con las jerarquías de apreciación de la realidad. De acuerdo con LaMarre, el objetivo de Hideaki Anno era crear una serie sin final, que dejara en vilo a los espectadores tras haberlos comprometido intencionadamente con el drama de su existencia, los misterios y las complejidades de la historia. La frustración derivó en la búsqueda incesante y obsesiva de símbolos ocultos y teorías de todo tipo que pudieran arrojar luz sobre el devenir de los personajes. De entre ellos, Shinji sería, precisamente, el receptáculo en el que los otaku verían reflejado su desapego de la sociedad, su incapacidad para expresar sus sentimientos y su inmadurez. El drama de Shinji está cercanamente relacionado con la ausencia: la temprana muerte de su madre lo dejó a su suerte en un mundo nuevo, hostil, en el que el abandono material y afectivo de su padre contribuye a su parálisis. Aquí hablo un poco más sobre eso.

Pero más allá de Shinji y los otaku, Evangelion es, además, una representación del fin del mundo. La catástrofe del Segundo Impacto y sus consecuencias, pero también la invasión de los Ángeles y la inminencia del Tercer Impacto conforman un universo desesperanzador en el que el futuro, siempre incierto, se torna todavía más nebuloso. Para el Japón de hace veinte años esto no era únicamente ficción. El terremoto de Kobe, los atentados de Aum Shinrikyo, el declive de la economía; todo confluía como evidencia de esa desazón y esa es, quizá, una de las razones de su popularidad. Pese a todo, Evangelion tocó varias de las fibras sensibles de esa sociedad.

Este 4 de octubre, Evangelion ve cumplidos sus primeros veinte años de existir. En ese tiempo, Japón ha experimentado otras crisis y más aún, las ha sobrevivido. El anime y otras formas de cultura popular siguen expresando a su manera las preocupaciones de sus respectivos tiempos. En ese sentido, aunque no pueda negársele su lugar en la historia de este medio, no es descabellado pensar que Evangelion va teniendo cada vez menos qué decir al público. Shinji, sin importar cuántas reformulaciones se le hagan, parece que siempre será el adolescente llorón que estuvo dispuesto a jugar al héroe con tal de ser aceptado por los demás. Asuka, Misato y Ritsuko, sin embargo, han cambiado. A ellas se les ve más resueltas, más decididas a tomar sus destinos en sus manos.

La reconstrucción aún no termina. Cuando lo haga, será momento para reflexionar y juzgar de nueva cuenta su pertinencia.