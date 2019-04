Cine | Opinión – Avengers: Endgame (Sin Spoilers)

Después del desgarrador cliffhanger que nos dejo Infinity War, millones de personas alrededor del mundo hemos esperado una de las conclusiones más importantes en el cine hasta ahora, y no es por nada, pues Avengers: Endgame no solo es la verdadera culminación de los últimos 10 años de universo cinematográfico de Marvel, si no que también es una carta de amor al gran legado que han dejado décadas de cintas del genero y su principal material de origen, los comics.

Aún recuerdo hace no tantos años con Age of Ultron (2015) cuando una de las preocupaciones generales era el obvio aumento de personajes que naturalmente iba creciendo junto al universo de Marvel en el cine, preocupación que parece haberse ido después de Infinity War, con múltiples grupos de personajes en una coalición que funciona y esto continua en Avengers Endgame, explorando y tomando un poco de todos los rincones que han construido minuciosamente alrededor de 21 cintas.

La última vez que vimos a estos personajes, era tan solo el inicio de uno de los momentos más oscuros en la franquicia, que cambió la formula y nos mostró a nuestros personajes favoritos en su mayor momento de vulnerabilidad con más perdidas de las que jamás hubiéramos imaginado que veríamos en el genero. Esto dejo con miles de teorías sobre el desenlace de esto y un hype colectivo nunca antes visto.

La cinta es todo un recorrido por una montaña rusa, que gracias a los hermanos Russo, tiene bastantes giros que te mantienen al borde del asiento a expectativa de que pasara después. En esta podemos ver el impacto que tuvieron los acontecimientos de Infinity War en los personajes, el cual prudentemente reúne a los primeros vengadores con algunos personajes más recientes y se da tiempo para mostrarnos un poco del proceso de luto de cada uno.

Pero esto no es todo lo que tiene la cinta, pues Endgame no solo es una resolución, si no que también entiende a estos personajes y hacia donde se dirigen, pero sin duda recordándonos de donde viene cada uno y como se entrelazaron para traernos hasta donde nos encontramos.

Al final la película no es perfecta, pues un universo tan grande conlleva un gran responsabilidad e inevitablemente te llegas a encontrar con algunas secuencias predecibles y huecos argumentales, que puede o no se resuelvan en un futuro cercano.

Si hay algo de lo que no queda duda es que este es un cierre digno para el universo que Marvel Studios empezó a construir hace 10 años y que sin duda seguirá creciendo y llevándonos a aún más aventuras con personajes entrañables, que por ahora tiene un futuro un tanto incierto, pero una infinidad de posibilidades que sin duda serán dignas de la emoción que la gente sigue presentando hasta ahora.

Por ahora solo queda esperar, la próxima semana publicaremos una reseña a más detalle con más de nuestra opinión general sobre la película. Cuéntenos, ¿que es lo que más les emociona del climax de esta épica historia?