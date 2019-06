OreImo tendrá una nueva novela, centrada en Ayase | #LightNovel

A través del Twitter de la franquicia OreImo confirmó la fecha de lanzamiento de la novela spin-off dedicada al personaje Ayase Aragaki. La novela se publicará el próximo 10 de Agosto.

La novela llevará por título Ore no Imōto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai Ayase if Jō. En el anuncio no se dan detalles de cuantos volúmenes tendrá esta historia, sin embargo al parecer serán de 2 a 3, ya que el sufijo Jō por lo general indica de 2 a 3 partes en una serie.

Ore no Imōto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai – Los caprichos de una hermana

Kyōsuke Kōsaka es un estudiante de 17 años que vive en Japón, no se ha llevado bien con su hermana pequeña Kirino en años. Por más que intente recordar, Kirino siempre lo ha ignorado y mirado con rechazo. Parecía que la relación entre Kyōsuke y su hermana, de 14 años, continuaría así para siempre. Sin embargo, un día, Kyōsuke encuentra una caja de DVD de un anime, el cual estaba tirado en la entrada de su casa. Para la sorpresa de Kyōsuke, dentro de la carátula había escondido un videojuego para adultos. Kyōsuke intenta averiguar quién es el culpable al que se le cayó el DVD sacando el tema durante la cena.

Esa noche, Kirino entra en la habitación de Kyōsuke y, a pesar de ser la primera conversación que tienen en años, dice que «tienen cosas de las que hablar». Kirino lleva a Kyōsuke a su habitación y le enseña una gran colección de anime y de juegos para adultos que ha estado coleccionando en secreto.

Esta historia provocó una polémica al nivel mundial entre los fans de Kuroneko contra los fans de Kirino y de la cual muchos aun no superan el final. La historia cuenta con una serie animada disponible en Crunchyroll y una adaptación a manga, publicada por editorial Kamite.

