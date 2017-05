Otaku 101: ¿Qué es y que hace un Productor de Anime?

Hoy les tenemos un post que les va a encantar si su sueño es ser animador en Japón o saber más acerca de la industria del anime, este post es escrito por Edo Haruma, un talentoso ilustrador mexicano que vive en Japón trabajando haciendo anime, ha trabajado para diferentes estudios en títulos muy recientes como Shin Sekai Yori, Thundercats, Kingdom y Kill La Kill, Ace of Diamond, Magi: The Kingdom of Magic entre muchos otros.

¿Qué es un Productor de Anime?

Entre los jóvenes que aspiran a trabajar en la industria del anime es común encontrar confusión y desconocimiento de otros roles.

Este fenómeno lo he visto en Japón en workshops de aspirantes a convertirse en animadores y los animadores que comienzan su carrera. También observe las mismas inquietudes durante las pláticas que he impartido en México y algunos comentarios en mi DeviantArt.

Durante el tiempo que he trabajado en la industria del anime como animador, he trabajado con muchos productores distintos, algunos amigos son productores y aún cuando no he efectuado este trabajo conozco en forma general sus actividades.

Cuando vemos un anime el trabajo del dibujo, color y backgrounds son evidentes, también percibimos la música y las voces, sin embargo no es tan claro cual es la participación del productor.

En breve el productor se encarga de coordinar y administrar el esfuerzo de todas las personas que participan en la creación de la animación.

¿Cuáles son las tareas de un Productor?

Un anime comienza por una propuesta, en Japón se le llama kikaku (企画). Esta propuesta de animación en muchos casos es iniciativa del productor o puede ser resultado de un requerimiento de algún cliente. La propuesta puede venir también de alguien externo u otra persona que no sea el productor.

Por ejemplo, el productor encuentra un manga, una novela, un guión o una idea original que piensa puede tener potencial. Elabora la propuesta que generalmente son solo unas cuantas hojas con algunas imágenes que describen la idea. Posteriormente comienza una labor de venta y muestra la propuesta a las personas que pueden ayudar a hacer realidad el proyecto. Esto incluye posibles inversionistas así como staff que puede aportar algo valioso a la producción. Durante esta labor de venta hay 2 elementos que pienso son vitales para un productor:

La capacidad de crear compromisos . Por ejemplo, convencer a un director con renombre, artista de voz popular, o animador famoso a participar en la producción en caso de que la propuesta se vuelva realidad.

. Por ejemplo, convencer a un director con renombre, artista de voz popular, o animador famoso a participar en la producción en caso de que la propuesta se vuelva realidad. La capacidad de vender algo que todavía no existe. Esto incluye a los inversionistas, el staff e inclusive los canales de distribución (tele, internet, dvd, etc) y productos asociados a la animación (juguetes, licencias, etc). El productor no se puede dar el lujo de esperar a que la animación se complete para comenzar a promoverla.

Desde la perspectiva del productor, tanto el staff, como los inversionistas son esenciales para la realización de la animación. Por este motivo no puede perder de vista ninguna de las 2 áreas y debe de mediar las negociaciones cuando hay opiniones encontradas o situaciones que no sean favorables para ambas partes. Por ejemplo, si el contenido de la animación daña la imagen de los patrocinadores, o en caso contrario, si el calendario, capital o estándares de calidad que los inversionistas proponen no favorecen al staff.

Si la propuesta tiene potencial, crece y pasa de ser una simple propuesta a una pre-producción. El productor negocia los requerimientos con del director e inversionistas, contacta al guionista, diseñadores de personajes, bg, artistas de voz, compositores, etc. Su labor es reunir al staff necesario que aumente el valor de la producción y pueda crear la animación en los tiempos y presupuesto establecidos.

Posteriormente el productor establece las fechas de entrega y crea un calendario para la pre-producción. La producción se divide en partes o capítulos y se asignan productores asistentes para cada una de estas partes. Asistente de productor es usualmente el trabajo de los productores que comienzan su carrera.

Durante la pre-producción el productor continúa su labor de venta con staff que se integrara posteriormente al proyecto mostrando los avances y calendarios, o tratando expandir los canales de distribución o patrocinadores.

Durante la elaboración del story board, el productor y el director anticipan que animador puede ser adecuado para ciertas escenas claves en la animación y que animador será el jefe de dibujo. Hay animadores se especializan en una o mas áreas, por ejemplo escenas de acción, efectos (explosiones, fuego, agua, etc.), actuación de los personajes, niños, vehículos, etc. Seleccionar al animador adecuado para cada segmento de la animación es un factor clave para asegurar la calidad.

El productor comienza a contactar a los animadores. Sin embargo no hay ninguna certeza de que el animador indicado para cierta escena este libre o tenga interés en participar en la producción. En Japón existen mas de 40 series animadas de TV simultáneamente, todas con calendarios muy similares. Cada serie produce 2 o 3 episodios simultáneamente para poder televisar uno por semana. Además también hay películas animadas y animaciones para juegos, comerciales, etc.

Generalmente los buenos animadores son cotizados y tienes su calendario de trabajo muy apretado. Durante la búsqueda de animadores, el productor no solo compite con los productores de otras series de TV, películas y demás, sino que también compite con otros productores de o otros episodios de su misma serie.

El productor busca a los animadores necesarios, su experiencia, contactos y suerte son un factor importante para que complete el staff en el tiempo requerido (que generalmente es muy poco especialmente en series de TV). Por este motivo el concepto que generalmente se tiene de un productor de anime es una persona hablando incansablemente por teléfono, observando su agenda y un monitor con calendarios.

Las productoras generalmente tienen un staff base de animadores, el tamaño del staff varia de productora en productora, pero generalmente se requiere staff externo para completar la animación. Las causas pueden ser falta de personal en el estudio o cuestiones de calidad que requieran alguien en particular para una escena dada.

Si prestan atención a los créditos de una película animada por ejemplo de IG, MADHOUSE, o inclusive de Ghibli, es muy probable que aparezca el nombre de alguna otra productora cuyo staff participo en la película. Esta capacitad de cooperar con otros estudios o personal externo a la productora es una de las principales fortalezas de la industria de la animación japonesa.

¿Animador o Productor?

En la siguiente parte de este especial continuare describiendo las actividades de un productor para aquellos que estén interesados en conocer la industria del anime más a fondo. Como conclusión parcial, un animador puede efectuar su trabajo por el simple placer de dibujar o animar, aun cuando no vea la animación o no tenga algún interés en particular en el contenido (historia, personajes, etc) o en el resto del staff involucrado en la animación (obviamente tener gusto e interés en la animación que estas realizando tiene un efecto muy positivo en tu trabajo).

Sin embargo en el caso de un productor, creo es difícil que pueda efectuar correctamente su trabajo y conllevar todo el esfuerzo necesario si no tiene interés o gusto por el producto en si, y en un grado mas profundo, por la gente que hace posible que se el producto se vuelva realidad (inversionistas, staff y consumidores).

Muchos de los aspirantes a animadores, tienen un gran amor por el anime, les atraen los personajes, historias, artistas de voces, figuras y productos derivados de la animación, etc. Sin embargo no todos tienen el talento necesario o el aguante para soportar largos periodos de tiempo dibujando. En estos casos es probable que el rol de productor sea una opción de trabajo atractiva. Por supuesto el rol de productor tiene sus propios retos y dificultades.

He visto casos de jóvenes que después de 2 años de estudio en la carrera técnica y 2 años como animador se dan cuenta que dibujar no era realmente su vocación. Si aspiras a trabajar en la industria del anime, te recomiendo que abras tu perspectiva y conozcas mejor el proceso de creación de una animación para entender cual es el rol mas adecuado para tu personalidad.

¿Productores o Productoras?

Como dato curioso el 50% de los productores con los cuáles ha trabajado Edo son Mujeres. ¿Cómo ven? ¿Se animarían a convertirse en productores de anime?

¡Muy pronto la segunda parte de este especial!