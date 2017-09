Otaku101: Anime, Youtube y el copyright

A veces me a tocado intercambiar comentarios con otros usuarios de YouTube, de fanáticos que suben alguna película de anime o algún episodio de alguna serie a sus cuentas, y a través de estos encuentros me he dado cuenta de la ignorancia que existe en torno al tema de Copyright y lo permitido en YouTube, así que aquí viene una guía bastante breve acerca de YouTube y el copyright. ¡Comencemos!

¿Qué es el copyright?

El copyright es el derecho legal y exclusivo de un creador/autor para imprimir, publicar, proyectar, grabar, distribuir o autorizar a otros su obra o creación ya sea música, libros, películas, etc.

En el caso del anime, el copyright le pertenece al autor, a los estudios y a los autorizados para su distribución que son los licenciatarios (como por ejemplo Panini Comics, Crunchyroll, Netflix, Konnichiwa Festival, Kamite, entre otros). A lo que se traduce en que si tu no eres el autor, el estudio o un licenciatario no puedes subir episodios, películas a tu cuenta de YouTube ya que no te pertenecen, no estás autorizado para hacerlo y al hacerlo estás violando el copyright del autor.

“¿Pero si estoy poniendo de crédito al estudio al autor?”

Sigue siendo una violación de copyright ya que tu como fan no estás autorizado para distribuir esta serie/película. El agregar una línea de “Creado por”, “Todos los derechos reservados a los autores”, “No poseo los derechos” “Fair Use” o algo similar no te absuelve o perdona la violación de derechos. Sobre el Fair Use hablaremos más abajo, este es otro concepto que a veces muchos no entienden completamente.

“¿Pero si no estoy monetizando el video? No estoy lucrando con el”

Sigue siendo una violación de copyright y cada vez que uno sube un video sin ser el dueño del copyright estás en vías de ganar un strike en tu cuenta, misma que al llegar a tres causarán al cierre definitivo de esta.

Como mencionamos al inicio, el copyright da el derecho de distribuir al autor, si subes un video que no te pertenece estás violando ese derecho del autor.

¿Pero si solamente lo estoy compartiendo?

De nuevo, el que uno quiera compartir con el resto del mundo una obra maestra no es una justificación válida para violar el copyright de los autores. Y aunque uno sea el fan más fan de algo, esto no te da derechos mágicos sobre el copyright ni son una excusa válida.

¿Pero si es de dominio público?

Qué esté en internet en un torrent o en un archivo de mega no quiere decir que el material sea de dominio público. Los únicos contenidos que son de dominio público son aquellos cuyos derechos expiraron, usualmente 75 años después de la muerte del creador y a veces hasta más si los herederos extienden el copyright. Así que no. La película o serie que encontraste en un torrent no es de dominio público.

Yo compré un DVD/BR original de Japón ¿Lo puedo subir?

NO. Tú lo que tienes es un disco que está autorizado para USO DOMÉSTICO, eso quiere decir para ver en tu casa sólamente, el comprar un disco original no te da el derecho a distribuirlo en forma digital a hacer copias ilegales ni nada, hacerlo es una violación de copyright. En todos los discos originales viene alguna de las siguientes leyendas “Prohibida su duplicación” (en sentido de copiarlo a digital), “Para uso privado” o similares.

En corto, NO, el adquirir un DVD/BD original de Japón no te autoriza para subirlo a internet. No estás autorizado para distribuirlo por lo cuál hacerlo es violación de copyright.

¿Entonces que me permite hacer YouTube?

Principalmente parodias, noticias, críticas y comentarios. Si se va a usar un material que no es de tu propiedad, como un fragmento para hacer un comentario de un anime puedes usar 30 segundos de video. A esto se refiere el Fair Use y no a subir episodios de anime, películas o series completas.

“Pero, por ahí leí que puedo hacerlo por Fair Use…”

Este es uno de los temas dónde hay más ignorancia acerca de lo que es y no es Fair Use. Usualmente en medios tradicionales era la tan conocida crestomatía, dónde los noticieros a veces usaban un clip de un show o de una película para ilustrar un punto o dar una noticia al respecto. Actualmente el Fair Use está plagado de mitos y hay muchos fans poniendo en su descripciones que subieron un material por Fair Use. A continuación les dejamos los mitos más comunes al respecto.

Mito #1: Si pongo el crédito del autor ya es automáticamente Fair Use.

NO. De nuevo el usar frases en el video o descripción como “Todos los derechos son de X” no quiere decir que el video que subiste ya automáticamente califique como Fair Use ni que automáticamente se tenga el permiso del autor.

Mito #2: Si uso un disclaimer en el video ya cuenta como Fair Use

NO, de nuevo no aplica. El usar un disclaimer en el video o en la descripción no te protege de un reclamo de derechos de autor.

Mito #3: El declarar que es “Entretenimiento” o el “sin fines de lucro” hace que el material se convierta en Fair Use

NO. Ninguno de los dos funciona como palabras mágicas para el Fair Use, tampoco te garantizan una defensa en caso de un reclamo o demanda de derechos de autor.

Cómo perjudica la piratería en YouTube al anime

Bueno posiblemente HBO puede resistir que Game of Thrones sea descargada un billón de veces contra sus millones de views legales, pero hay que recordar que la mayoría de las distribuidoras de anime fuera de Japón son independientes, esto quiere decir que no son parte de ninguno de los grandes monstruos del entretenimiento por lo que cada view pirata impacta enormemente en el nicho del anime.

Poco a poco se está abriendo la posibilidad de que haya más anime/manga de manera legal fuera de Japón, de esta manera los fans obtienen un producto de alta calidad y los autores reciben una remuneración justa y regalías. Poco a poco se empieza a construir un ecosistema sano para los fans del anime extranjeros. Pero para esto todos tenemos que aportar, poco o mucho varía de cada quién pero es mucho más significativo el disfrutar y apoyar viendo un anime o una película en Netflix, Crunchyroll, que sólo consumirlo de manera pirata.

El apoyar la piratería roba a los autores de recibir un pago justo por su creación. Roba a lo fans la oportunidad de tener mercancía oficial o distribución legal, y en general como fandom hace que Japón nos vea como un territorio poco amigable para hacer negocios y para fomentar el consumo de anime.

¿De verdad afecta?

Hace un par de años la asociación japonesa CODA (Content Overseas Distribution Association) lanzó un reporte de cuánto afecta la piratería fuera de Japón. Las cifras fueron bastante sombrías, los daños ocasionados por la piratería superan por más del doble de las ventas legales de productos licenciados.