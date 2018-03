Otaku101 ¿Cómo comprar boletos para conciertos en Japón?

Comprar boletos para conciertos en Japón no es tan difícil como crees.

El otro día se me preguntaron como podía encontrar conciertos de sus artistas favoritos si visitan Japón, esto me motivó escribir esta breve guía porque es cierto, no es tan fácil aunque ya no es tan complicado como antes, ahora gracias al internet y a la iniciativa de Japón 2020 dónde todo se ha hecho más sencillo y accesible o al menos ya está en inglés.

Cada concierto es diferente, así que esta es una guía de las diferentes opciones que puedes encontrar al querer comprar boletos para concierto japoneses.

Cómo comprar tus boletos para conciertos fuera de Japón.

Visitando los sitios web o redes sociales de tus artistas favoritos.

Usualmente si visitas las redes sociales de tus artistas favoritos ellos mismos publican las fechas de tours conciertos y dónde puedes comprar tus boletos. A veces los puedes adquirir fácilmente en internet o en un ticketing service. Siendo parte de un fanclub.

Muchos artistas o bandas tienen Fan Clubs oficiales dónde se activan preventas exclusivas. Para hacer uso de estos beneficios tienes que pagar una membresía y muchos boletos están sujetos a lotería. Un servicio de compra.

En Japón hay sitios que se especializan en comprar boletos para los extranjeros, usualmente cobran una comisión por lo que tu boleto te saldrá más o menos en el doble del precio normal.

Dónde comprar boletos para conciertos dentro de Japón.