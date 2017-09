Otaku101 ¿Cómo detectar un concierto pirata?

Hace algunos meses hablamos acerca de la aparición de conciertos pirata de diversos animes, dónde casi siempre la gente termina molesta porque existe un abismo entre las expectativas y la realidad de esos eventos. Uno de los comentarios más frecuentes que nos llegó es ¿Como se puede detectar un evento pirata? La realidad es que es muy sencillo conociendo los elementos que caracterizan un concierto oficial, en este caso usaremos de ejemplo el Concierto de Legend of Zelda: Symphony of the Goddess el cuál regresará pronto a México, ahora a la ciudad de Monterrey.

1) Imágenes promocionales

✓ Un concierto oficial usa gráficos claros.

✗ Un concierto pirata usa imágenes que te remiten a un personaje o a una serie pero no son siempre claras. Muchas veces usan siluetas o fanarts. (Como mucha de la mercancía pirata).

2) Logotipo

✓ Un concierto oficial usa los logos de las empresas japonesas involucradas

✗ Un concierto pirata evita usar logos oficiales.

3) El Copyright

✓ Un concierto oficial usa el copyright de las empresas involucradas.

✗ Un concierto pirata no usa copyright en su publicidad o copia uno que al investigar, las empresas involucrada no cuadran.

4) Anuncios oficiales

✓ Un concierto oficial es anunciado en las redes, sitio oficial de las empresas japonesas y en las cuentas regionales.

✗ Un concierto pirata no es anunciado en ningún lugar oficial. Usualmente la información de estos conciertos se dan como evento en Facebook sin tener ninguna relación con las empresas o marcas oficiales.

5) Método de Compra

✓ Un concierto oficial se vende a través de una sistema de boletaje tipo Ticketmaster o Superboletos.

✗ Un concierto pirata casi siempre son boletos hechos de manera casera (o que los fans tienen que imprimir) ya que se venden a través de depósito en cuenta de bancario o vía internet.

¿Y si es un evento cultural?

✓ Un concierto oficial si es cultural, está auspiciado por el gobierno. Por lo que cuál la entrada tiene que ser gratuita (Como los conciertos en el Zócalo de Justin Bieber o de Paul McCartney).

✗ Un concierto pirata aunque diga que es un evento cultural cobra la entrada. Muchas veces similar a lo que costaría un concierto oficial.

¿Como afectan estos eventos?

Al no ser oficiales no pagan las licencias, permisos ni regalías correspondientes a los autores en Japón. Lo cuál afecta la imagen de nuestro país ya que se está lucrando con materiales y obras japonesas.

Los fans se quedan con una imagen regular ya que una producción pirata nunca igualará la producción de un concierto oficial por los estándares de calidad que representan.

En caso de cancelación, los fanáticos quedan a la deriva y pueden tener malas experiencias como ya ha pasado en algunos eventos.