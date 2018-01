Otaku101 ¿Cúal es el orden y como le entiendo a Fate/Stay Night?

Fate/Stay Night es sin lugar a dudas una de las franquicias más populares de Japón, también es de las más extensas, lo cuál genera un poco de confusión entre los fans que quieren entrar a disfrutar de esta pero que no saben por donde empezar. La franquicia por como está escrita no tiene un orden en particular establecido, entre secuelas, precuelas, spin offs y universos alternos puede parecer muy confuso todo pero te vamos a explicar como empezar sin tanto lío para que puedas disfrutar de la próxima película Fate/Stay Night Heaven’s Feel en México y Latinoamérica.

Un poco de historia ¿Visual Novel? ¿Rutas?

Fate/Stay Night es una historia que gira alrededor de La Guerra del Santo Grial, una batalla dónde Siete hechiceros convocan a Héroes y Leyendas del mundo para que los ayuden a pelear y a obtener el codiciado artefacto, el cuál es capaz de cumplir cualquier deseo al ganador. La historia de Fate/Stay Night comenzó como una novela visual, la cuál dependiendo de las acciones e interés del personaje se desbloqueaban 3 rutas o historias. La primer ruta está centrada en Saber, la segunda ruta en Rin y la tercer ruta, la más oscura y que sólo se puede desbloquear si se terminan las dos anteriores es la de Sakura. De estas tres rutas han salido numerosas adaptaciones al anime, novelas, manga, spin offs, en fin. Ahora, no es necesario ver todo, al igual que en otros universos extendidos o expandidos hay materiales que nos podemos saltar u omitir.

¿Cronológicamente o cómo?

La complejidad de adaptar las tres historias diferentes y paralelas de la novela visual se ha dado paulatinamente en el universo animado de Fate/Stay Night, la primer adaptación se realizó en el 2006 por el Studio Deen, esta adaptación fue una mezcla muy extraña entre fantasía, acción, comedia, harem y romance, pero muchos fans sintieron que no se le hizo justicia a la serie y se quedó corta. Lo mismo ocurrió con la película Fate/Stay Night Unlimited Bladeworks del 2010 la cuál fue una mezcla rara que no terminó de gustar. Ambos títulos son pocas veces recomendados, si, fueron las primeras adaptaciones animadas de Fate y guardan un lugar especial en nuestro corazón pero afortunadamente ahora existen mejores formas de entrar a la franquicia:

La primera sería Fate/Zero, la cuál nos relata los hechos de la anterior guerra, consta de 25 episodios y fue realizada en el 2011 por el estudio Ufotable, la animación es increíble y la historia trágica escrita por Gen Urobuchi hizo que un público más maduro se acercara a esta historia, la cuál puedes disfrutar en servicios como Netflix y Crunchyroll.

La segunda sería Fate/Stay Unlimited Bladeworks, realizada en el 2014 por Ufotable sigue la ruta de Rin, la puedes ver antes de Fate/Zero o después y también se encuentra en los servicios anteriormente mencionados.

La tercer adaptación sería la trilogía fílmica Fate/Stay Night Heaven’s Feel, la cuál recién se estrenó en Japón en Octubre 2017 y llegará a México y Latinoamérica este 2018. Para disfrutar de esta cinta puedes ver Fate/Zero y Fate/Stay Night Unlimited Bladeworks o si andas corto de tiempo los primeros dos episodios de Unlimited Bladeworks para conocer a los personajes y el conflicto del Santo Grial.

¿Maratonear o no? En 1 minuto explicamos:

¿Apocrypha, Kaleid Prisma Illya, Extra o Grand Order?

Bueno todos los anteriores son spin offs, que añaden al universo de Fate/Stay pero que no tienen nada que ver con la historia principal de Fate/Stay Night. Algunos son spin offs muy chistosos como el de Magical Girls de Prisma Illya, otros son introducción a un juego como Grand Order, y otros simplemente pasan en otro universo, como Apocrypha. Si bien algunas son más entretenidas que otras no superan la historia principal, aunque son muy entretenidas y recomendadas para los fans que siempre queremos más material de Fate/Stay.