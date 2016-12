Otaku101 La Industria del anime en Japón – Introducción

Hoy en día, el acceso que tiene el público al anime y manga es mayor que nunca antes en la historia de estos productos creativos. Los cambios en la tecnología han contribuido a que cada vez más gente en el mundo pueda disfrutar de estos dos bienes culturales Japoneses. Sin embargo, al mismo tiempo, han afectado a la industria de maneras negativas. Desde el establecimiento de contratos que después de 30 años siguen vigentes y han provocado que las empresas involucradas deban recurrir a instancias legales para aclarar los derechos sobre la producción de DVDs o streaming (como es el caso de la versión original de Mazinger Z y muchos otros animes famosos de la décadas de 1970 y 1980) hasta la piratería; que de acuerdo al Proyecto Manga and Anime Guardians (Auspiciado por la Asociación de Distribución de Contenidos en el Exterior de Japón o CODA por sus siglas en inglés) y datos del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI por sus siglas en inglés), se estima cuesta alrededor de 20 Mil Millones USD en pérdidas a la industria.

Imaginen que hace tan sólo hace 15 años, conseguir una cinta VHS original que contenía únicamente dos episodios de tu serie de anime favorita (cargada de un montón de trailers de otras series) era algo totalmente prohibitivo, con precios que rondaban entre los $300 o $500 pesos, el fan promedio jamás podía acceder a estos productos. En consecuencia, amigos se juntaban para tratar de conseguir entre ellos al menos una copia que después se prestarían o verían juntos, dando origen a los famosos clubs de anime. Esto también trajo como resultado que se desatara un mercado de piratería, que si bien no era del todo bien visto, era aceptado de alguna forma por las productoras debido a que se perdía en gran parte la calidad del producto y el consumidor siempre corría un riesgo (que la persona del puesto te diera gato por liebre, es decir una cinta que no tuviera nada que ver con lo que querías comprar). De alguna forma u otra, el fan que pudiera comprar el contenido original era muchas veces admirado y muchas otras envidiado, porque pudo adquirir un bien que para muchos era un tesoro muy raro y exclusivo.

Hoy en día la historia es totalmente distinta, servicios de streaming como Crunchyroll o Netflix no sólo permiten a los fans poder consumir estos productos de manera legal y apoyar a la industria que los produce, sino que da acceso a ellos a precios exageradamente baratos y razonables. Tan sólo hagan cuentas: ¿Cuánto tendría una persona que gastar para comprar una serie completa en VHS si cada cinta trae dos capítulos y cuesta al menos $300 pesos? Si comparamos con los 70 pesos mensuales (de la opción más barata) que cuesta Crunchyroll con la extensa biblioteca de contenidos que tiene, no hay comparación.

Aún así existen muchas dudas sobre si este tipo de servicios realmente apoyan a la industria. No es de sorprender, ya que no hay mucho información disponible al respecto. Hace 4 años, Anime News Network publicó un serie de artículos titulada “The Anime Economy” en el que explicaba cómo funcionaba la economía de esta industria cultural. A pesar de que muchos de los temas que cubre están muy bien explicados y muchas cosas han permanecido (como los comités de producción que existen prácticamente desde los años de Osamu Tezuka) muchas otras han cambiado desde que se presentó dicho texto. En ese entonces, el streaming de anime era un concepto nuevo, en el que las casas productoras apenas estaban incursionando. Actualmente, es una de las formas de distribución más importantes para este medio. Teniendo esto en mente, nos hemos puesto como objetivo presentar de manera sencilla cómo es que funciona la industria del anime, desde la producción y concepción de una nueva serie hasta los costos de las licencias y cómo es que llega hasta ti; cubriendo todos los aspectos desde el lado académico hasta cómo funciona el mercado en la vida real en el momento de las negociaciones.

Antes de continuar, es importante que presentemos a los autores de esta serie para que ustedes, los lectores, sepan cómo es que sabemos y comprendemos el funcionamiento de la industria del anime.

Edgar P. es un candidato a doctorado de la Universidad de Waseda, en estudios internacionales. Su especialización es industrias creativas, cultura popular Japonesas y diplomacia cultural. En 2012 llegó a Japón para iniciar sus estudios de posgrado y ese mismo año fue nombrado CoFesta Ambassador (Embajador) por el METI y el comité ejecutivo del Japan International Contents Festival (CoFesta). En 2016 fue nombrado “Cool Japan Ambassador” por la oficina del Gabinete del Primer Ministro de Japón y actualmente labora en la oficina de administración del programa de Embajadores de CoFesta en el área de relaciones públicas. Además, ha colaborado en los distintos eventos de CoFesta (Anime Japan, Tokyo Game Show, Kyoto International Manga and Anime Festival, Tokyo International Film Festival, etc.) así como otras agencias Japonesas como JETRO y Record Industry Association of Japan, entre otras. Además de ser el creador y host del canal de YouTube World Meets Japan.

Karla B. es la Directora de Marketing y co-fundador de KEM Media, Diseñadora Gráfica de profesión de la Universidad Autónoma Metropolitana con más de 10 años de experiencia en Marketing de diversas industrias incluyendo espectáculos y productos de nicho. Desde el 2014 es co-fundadora del Konnichiwa Festival! Festival de Cine y Animación Japonesa que se lleva a cabo anualmente en México en Salas Cinépolis, también es co-fundadora de la Semana de Cine Japonés y se encarga de la mercadotecnia de LoveJapan, promotora de conciertos en México que ha trabajado con bandas como SCANDAL, LiSA, Eir Aoi, Kalafina, An Cafe y Girugamesh. Es la editora en Jefe de Retorno Anime y fue nombrada en el 2015 CoFesta Ambassador por el METI y el comité ejecutivo del Japan International Contents Festival (CoFesta).

Con fin de cubrir todas sus dudas, esta serie “Otaku 101: La industria del anime en Japón” abarca los siguientes temas:

– ¿Cómo empieza la producción de un anime?

– ¿Quién decide qué animes se producen?

– ¿Quién paga por la producción?

– ¿Qué son las industrias creativas?

– Teoría económica de los contenidos creativos.

– El Anime como una industria creativa.

3.- Llevando al anime fuera de Japón: Licencias y el mercado internacional

– ¿Quién compra una licencia?

– ¿Dónde se negocian las licencias?

– ¿Porqué un sólo servicio o canal nunca tendrá todos los animes que te gustan?

– ¿Cómo afecta la piratería los precios del anime?

Este recopilatorio está abierto a recibir todas sus dudas y preguntas, así que guarda este temario ya que la intención es que crezca para convertirse en una fuente de información para todos los fans que estén interesados.

Puedes mandarnos tus preguntas en twitter a: @retornoanime, @yamiNoOokami y @marmotmx

¡Nos vemos en la siguiente entrega en la que les explicaremos un poco más de cómo funciona la producción de Anime!

Imagen: ®SHIROBAKO PROJECT