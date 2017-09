Otaku101: ¿Qué es el Shounen?

Franquicias tales como Saint Seiya, Dragon Ball, Attack on Titan, Fairy Tail, One Piece y otros pertenecen al shounen.

¿Chonen..? ¿Shonen..? ¿Shounen..? Si no sabes qué es eso o más bien, a que se refiere eso… no te preocupes, no estás sólo y nuestros amigos de IXN Media se dieron la tarea de explicar rápida y sencillamente todos esos términos raros que vienen del anime, manga, cómics y demás lugares de la Cultura Pop con el Geekcionario:

Específicamente hablando, la palabra shounen significa joven o incluso juventud. Ahora bien algo bastante curioso es que “Shonen” como tal no es un género per se, es más bien el término demográfico que se usa para referirse al manga y anime dirigido especialmente a hombres de entre 8 y 18 años… osea a los jóvenes.

Una historia típica del shounen está caracterizada por tener uno o varios protagonistas masculinos de entre 8 y 17 años, eso para que el lector se pueda identificar con este. También el relato generalmente gira en torno a combates, ya sea físicos o a veces mentales tal como en Deathnote, y para amenizar la historia también existen momentos de mucha comedia. Y es debido a esos conflictos de la trama que los protagonistas van superando obstáculos mientras a la vez maduran y se hacen más fuertes. Por eso, una historia típica del shounen gira entorno a combates y nuevos enemigos más poderosos.