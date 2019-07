El anime de Otome Game llegará en 2020 | #Anime

Se ha dado a conocer que el estreno de la adaptación animada de Otome Game no Hametsu Flag Shika Nai Akuyaku Reijō ni Tensei Siteshimatta (traducido al inglés como My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!) se realizará el próximo año.

La novela es obra de Satoru Yamaguchi, con ilustraciones de Nami Hidaka. Yamaguchi la publica en el sitio Shōsetsuka ni Narō desde 2014 y la editorial Ichijinsha está a cargo de su versión impresa desde agosto de 2015. Desde 2017 esta historia cuenta con una adaptación como manga, ilustrada también por Nami Hidaka.

Otome Game no Hametsu Flag Shika Nai Akuyaku Reijō ni Tensei Siteshimatta gira en torno a Katarina Claes, la orgullosa hija de un duque. Un día, tras golpearse la cabeza, Katarina recibe de golpe recuerdos de su vida anterior en la que era una chica japonesa que jugaba un juego otome exactamente igual al mundo en que ahora vive. Sin embargo, en este mundo Katarina es la villana y ahora sabe perfectamente que todas las rutas posibles la llevan al exilio o la muerte. Katarina deberá usar todo su conocimiento para evitar el funesto destino que sabe que le espera.

Aún no se ha revelado ningún detalle específico de la producción de esta serie, pero es probable que en los próximos días se vayan dando a conocer más cosas.

