Anime | Anuncian OVA de la serie Karakai Jōzu no Takagi-san

EL staff que trabajó en la serie animada Karakai Jōzu no Takagi-san (Takagi-san, the Master of Teasing), adaptación animada del manga del mimso nombre, creado por Sōichirō Yamamoto, reveló algunas imágenes de la OVA que estará incluida en la edición limitada del noveno volúmen del manga y que estará disponible a partir del próximo 12 de Julio.

Sinopsis – Karakai Jōzu no Takagi-san

Nishikata es un estudiante de secundaria a quien su compañera y vecina en clase, Takagi, no deja de molestar y avergonzar en todo momento. Él intenta vengarse día tras día de ella, pero Takagi siempre parece ir un paso por delante. ¿Logrará hacer que sea ella la que se avergüence algún día?

La serie está disponible en el servicio de Crunchyroll.

Lo vimos en: ANN