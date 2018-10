Anime | La película de Kabaneri estrena video promocional

El sitio web oficial de la serie Kōtetsujō no Kabaneri (Kabaneri of the Iron Fortress) reveló una nueva imagen promocional de la película Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato (Kōtetsujō no Kabaneri: Unato Kessen) secuela de la serie animada.

Además de empezar a transmitir un nuevo video promocional para la película.

Mumei:

– Ikoma, ¿recuerdas aquel día?

– Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer, me hiciste la promesa en el templo con esa ridícula expresión tuya. Dijiste que tenía un lugar a donde regresar, dijiste que no estaría sola. Me enseñaste muchos sentimientos diferentes. Así que no dudaré más, encontraré el secreto de Unato, incluso si debo hacerlo sola.

En el video se confirma el regreso de los seiyus:

Tasuku Hatanaka como Ikoma

Sayaka Senbongi como Mumei

Maaya Uchida como Ayame

Toshiki Masuda como Kurusu

Kanae Oki como Kajika

Mariya Ise como Yukina

Ryota Ohsaka como Sukari

Kensuke Satou como Kibito

La película llegará a cines de Japón en la primavera de 2019 y se centrará en Mumei. La historia se desarrolla un año después de lo ocurrido en la serie animada.

La primer temporada de la serie está disponible en el servicio Amazon Prime.

Lo vimos en: ANN