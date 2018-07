Anime | La película Love Live! Sunshine!! estrena imagen promocional

El staff involucrado en la película Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie Over the Rainbow reveló la primer imagen promocional oficial, además de dar un avance de la historia y algunos detalles extra.

Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie Over the Rainbow – Sinopsis

En la historia de la película, seguimos a Aquors el grupo idol de la escuela Uranohoshi después de ganar el Love Live!. Mientras se preparan para inscribirse en una nueva escuela, las estudiantes de primer y segundo año tienen problemas inesperados. Además, después de hacer un viaje por su graduación, las chicas de tercer año desaparecen. A medida que sus caminos se separan, las chicas sienten el peso de “eso” que las une por primera vez. Para avanzar, deben decidir cómo reaccionar a estas nuevas situaciones.

En la producción de la película estará involucrado todo el staff que trabajó en las series animadas, mismas que están disponibles en Crunchyroll.

La película se estrenará en cines de Japón el próximo 4 de Enero de 2019, siendo una historia nueva y no una recopilación de las series.

Algunos cines empezaran la preventa de boletos para la película a partir del 29 de Julio, y en estos los fans podrán algunos artículos exclusivos, hasta agotar existencias.

Lo vimos en: ANN