La película Love Live! Sunshine!! ya tiene fecha de estreno

Durante el concierto “Love Live! Sunshine!! Aqours 3rd Love Live! Tour ~Wonderful Stories~” en Saitama, se anunció la fecha de estreno de la película Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie Over the Rainbow, que será el próximo 4 de Enero de 2019.

Además la noticia fue publicada a través de la cuenta oficial e Twitter de la serie animada, causando la euforia de los fans dentro y fuera de Japón.

El pasado 30 de Diciembre, después de la transmisión del último episodio de la segunda temporada de la serie animada se dió el anuncio oficial de una película, aunque no teníamos aún una fecha oficial o algún trailer o imágen promocional, esperamos tener el primer video promocional de la película muy pronto.

Sobre Love Live! Sunshine!

La escuela femenina Uranohoshi, en la ciudad de Numazu, Shizuoka, es una pequeña escuela al borde del cierre debido a la falta de solicitudes de nuevos alumnos que quieran inscribirse en ella. La escuela lleva un tiempo pensando en fusionarse con otra y desaparecer, pero un grupo de alumnas no está dispuesta a ceder sin luchar por conservar su espacio y deciden ayudar a popularizarla para atraer nuevos estudiantes. ¿La idea? ¡Crear un grupo de idols? Así crearán un grupo con el que aspirarán a lo más alto y a salvar la escuela.

