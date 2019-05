Películas animadas compitiendo en Annecy 2019 | #Anime

El Festival Internacional de Películas Animadas de Annecy 2019, anunció la selección oficial de películas que estarán compitiendo durante la edición del festival.

Las cintas que compiten este año son:

Kimi to, Nami ni Noretara (Ride Your Wave) – Masaaki Yuasa/Science SARU

Sōtai Sekai (The Relative Worlds) – Yūhei Sakuragi/Craftar

Wonderland – Keiichi Hara

Además se mostrarán avances de 2 producciones: Tenki no Ko (Weathering With You) la próxima película del director Makoto Shinkai y EDEN, un anime de 4 episodios producido por Netflix. Como un extra también habrá una proyección en calidad 4K de la película Venus Wars, que celebra el 30 aniversario de la cinta.

Una gran elección de películas tendrá la edición 2019 del Festival Annecy que se realiza del 10 al 15 de Junio.

