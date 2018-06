Anime | La película Penguin Highway tiene nuevo trailer

La página oficial de la película Penguin Highway, adaptación animada de la novela escrita por Tomihiko, reveló una nueva imagen promocional y un nuevo trailer para la película, donde podemos escuchar un poco más el tema “Good Night” interpretada por Utada Hikaru. Ella no había realizado un tema para alguna animación desde 2012. Año en que realizó el tema principal para la película Evangelion 3.0 You can (not) redo.

La película se estrenará en cines de Japón el próximo 17 de Agosto.

Sobre la película Penguin Highway

La novela se centra en Aoyama, un niño que cursa el cuarto año de primaria. Y una chica misteriosa que es asistente de un dentista y el primer amor de Aoyama. Cuando un grupo de pingüinos aparecen cerca de su vecindario. Aoyama esta decidido a descubrir la razón de su llegada.

Lo vimos en: ANN