VG | Estos son los títulos de PlayStation Plus de Octubre 2018

Más de 6 títulos disponibles para los usuarios de PlayStation Plus en Octubre

Sony ha anunciado los títulos que estarán disponibles para los usuarios de PlayStation Plus durante el mes de Octubre 2018 en sus distintas plataformas.

Lanzado el año pasado, el nuevo más reciente título basado en la franquicia de Friday the 13th toma un enfoque en el modo multijugador con un jugador tomando el control de Jason Voorhees mientras que otros 10 jugadores deberán de trabajar en equipo para escapar de la masacre que les espera.

El segundo juego disponible este mes es Laser League, un multi jugador futurista de los creadores de Oli Oli, entre otros. En este deberas utilizar el campo a tu ventaja y activar los lasers de tu respectivo color para eliminar al equipo contrario.

Además, los usuarios de PlayStation Plus también podrán descargar The Bridge, Rocketbirds 2: Evolution y 2064 Read Only Memories en PS4 y PlayStation Vita, mientras que los usuarios de PS3 podrán descargar Master Reboot.

A partir del 6 de Noviembre los usuarios de PlayStation Plus también podrán descargar Knowledge is Power, el nuevo título compatible con PlayLink.

Fuente:PlayStation Blog Latam