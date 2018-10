Cine | Pokémon: The Power Of Us recibe nuevo trailer para Estados Unidos

The Pokémon Company ha lanzado este nuevo trailer en ingles para su nueva película “Pokémon: The Power of Us” la nueva cinta basada en este “reboot” cinematográfico de la franquicia que empezó con “I Choose You” el año pasado.

The Power of Us retoma la versión alternativa de Ash y Pikachu que vimos en la última película con el duo viajando a un pueblo llamado Frau City, el cual tiene un festival que se celebra de manera anual para conmemorar al pokémon legendario Lugia, que salvo dicho pueblo de la destrucción años antes.

En este nuevo avance también vemos un poco más de la historia de esta ciudad y los nuevos amigos de Ash, así como el nuevo pokémon legendario Zeraora, del cual hasta ahora se sabe muy poco.

La película será proyectada en cines de Estados Unidos los próximos 24, 26, 28 de Noviembre y 1 de Diciembre por Fathom Events.

Para acompañar esta película Pokémon Let’s Go Pikachu / Eevee llegarán al Nintendo Switch el próximo 16 de Noviembre reviviendo la historia de la primera generación de juegos compatibles con un nuevo giro enfocado hacia los nuevos jugadores y fanáticos de Pokémon Go!

Fuente: The Pokémon Company