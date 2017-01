Presentación de #Tokyo2020 en la clausura de #Rio2016

Se terminaron los Juegos Olímpicos de #Río2016 y con esto empieza el ciclo para Tokio 2020, como era de esperarse la presentación de Japón como país anfitrión fue un despliegue de luz, sonido y tecnología que nos hacen querer que las Olimpiadas comenzaran ya, el punto cúspide llegó con la presentación de un video que usó todos los elementos populares de la cultura japonesa entre ellos Doraemon, Pac Man, Mario Bros y Hello Kitty.

#Tokyo2020 has received the Olympic Flag! We can’t wait to welcome the world! #RioToTokyo pic.twitter.com/QW3B16UKR0 — Tokyo 2020 (@Tokyo2020) August 22, 2016

That was just a glimpse, see you in Tokyo in 2020! #RiotoTokyo pic.twitter.com/JJtVPX5Zis — Tokyo 2020 (@Tokyo2020) August 22, 2016

¿Qué les pareció la presentación?