Anime | Psycho Pass – Sinners of the System estrena trailer

La página oficial de la trilogía Psycho Pass: Sinners if the System, empezó a transmitir un nuevo trailer de la trilogía este lunes.

En el video se puede escuchar el tema de las películas “Adnormalize” interpretado por Ling Tosite Sigure; la canción es un remix del opening de la primer temporada de la serie animada, realizado por Masayuki Nakano.

En el futuro, pensar en un crimen te hace culpable, y la justicia se reparte desde el cañón de una pistola. Los detectives trabajan en equipos formados por ejecutores e inspectores. Los ejecutores eliminan a los malos y los inspectores se aseguran de que sus socios no crucen la línea. La herramienta en la guerra contra los matones es el Dominator, un arma que puede indicar cuándo los ciudadanos están a punto de convertirse en delincuentes.

La serie animada está disponible en el servicio de Crunchyroll (no para todos los territorios).

Las películas que componen la trilogía son:

Sinners of the System Case.1 Tsumi to Bachi – estreno 25 de Enero de 2019.

Sinners of the System Case.2 First Guardian – estreno 15 de Febrero de 2019.