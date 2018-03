Psycho Pass regresa con trilogía de películas en 2019

Fuji TV reveló durante el “Plus Ultra Fuji TV Anime Lineup Presentation 2018″. Una nueva trilogía de películas para la franquicia Psycho Pass. Que se va a estrenar en Enero de 2019. El titulo del proyecto es Sinners of the System.

Y claro que un anuncio como este no puede venir sin video promocional.

La primer película lleva por título Case. 1 Tsumi to Bachi (Crime and Punishment). Se centra en Nobuchika Ginoza y Mika Shimotsuki.

La segunda película: Case 2. First Guardian. Se centra en Tomomi Masaoka y Teppei Sugo.

La tercer película: Case 3. Onshuu no Kanata ni (On the Other saide of Love and Hate). Se centra en Shinya Kogami.

La serie original se estrenó en el año 2012 y tuvo un total de 22 episodios. Para luego tener una segunda temporada en 2014 con 11 episodios. Además de una película en 2015. La franquicia además cuenta con el juego Psycho Pass Mandatory Happiness, disponible para las consolas PlayStation 4 y PS Vita.

La serie la puedes ver en Crunchyroll (no disponible en algunos territorios).

Sinopsis

En el futuro, pensar en un crimen te hace culpable, y la justicia se imparte con un arma de fuego. Los detectives trabajan en equipos formados por Ejecutores e Inspectores. Los ejecutores eliminan a los malos, y los inspectores se aseguran de que sus socios no se vuelvan el enemigo. El arma en la guerra contra los criminales es el Dominator, un arma capaz de detectar detectar cuándo los ciudadanos están a punto de convertirse en delincuentes.

