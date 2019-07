Recomendación: «Araburu Kisetsu no Otome-domoyo»

O Maidens in your Savage Season (o bien, Araburu Kisetsu no Otome-domoyo) es la nueva propuesta de Mari Okada, que antes nos ha sorprendido con su trabajo en Toradora!, anohana, Kiznaiver y The Anthem of the Heart. La serie es adaptación del manga del mismo nombre, también escrito por Okada e ilustrado por Nao Emoto.

Okada siempre ha estado interesada en elaborar sobre los sentimientos de sus personajes y esta serie no es la excepción. Sus protagonistas son un grupo de cinco chicas que forman el Club de Literatura de su escuela y, a través de las letras, tienen su primer contacto con el sexo. Pero ellas saben que, aun sin haberla vivido, leer descripciones líricas e idealizadas del acto sexual dista mucho de la experiencia real.

¿Qué es lo que tiene el sexo que es un tema del que, aparentemente, nadie puede mantenerse ajeno?

Los personajes

La historia gira, sobre todo, en torno a Kazusa Onodera. Se trata de una chica tímida, pero de carácter afable. Es amiga de la infancia de Izumi Norimoto, uno de los chicos más populares de la escuela. Otras chicas, interesadas en Izumi, molestan y hablan mal a espaldas de Kazusa, por lo que ella evita acercarse a él cuando están en la escuela.

Por su parte, Niina es una chica de aire misterioso, pero sumamente atractiva, que constantemente atrae la atención de sus compañeros. Hitoha, de corta estatura y aspecto infantil, aspira a ser escritora y no teme tocar temas sexuales, pero su falta de experiencia se nota en sus textos. Rika, la presidenta del club, tiene una personalidad seria y formal que ella misma considera incompatible con su interés por el sexo. Finalmente, Momoko, muy cercana a Kazusa, acompaña a sus compañeras en el descubrimiento de su interés por el sexo.

¿Por qué vale la pena verlo?

Lo más interesante de esta historia es, naturalmente, su tema. En su exploración literaria, estas chicas descubren algo que es evidente, pero no siempre se dice: el sexo permea toda nuestra experiencia. Kazusa lo enfrenta al darse cuenta de que sus padres tienen esa experiencia, pero también cuando inadvertidamente descubre a Izumi en el proceso de masturbarse. No es que no supiera que esto ocurría a su alrededor, es, simplemente, que no se había dado cuenta.

Personalmente, su abordaje del tema se convierte en una evocación de mis propios pensamientos jamás confesados, pero que me venían a la mente en la adolescencia. Con un poco de honradez, no es difícil identificarse con las preocupaciones de estas chicas y la risa que me causan sus aventuras está muy conectada con la angustia que sentí en esos mismos años de descubrimiento.

La serie hace un excelente trabajo en evidenciar e ironizar con el hecho de que el sexo está socialmente revestido de un grueso velo de fantasía, al tiempo que no pierde oportunidad de confrontarlo con su crudeza y naturalidad. Su valor está en que más que usarlo como un elemento más de la fantasía (un recurso demasiado frecuente en este medio), lo reviste de naturalidad y pone frente a nuestros ojos sin que se convierta en ningún tipo de fan service.

¿Dónde puedo verlo?

HiDive está emitiendo Araburu Kisetsu no Otome-domoyo en simulcast y hay un nuevo capítulo cada viernes.

