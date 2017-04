Recomendación: Ero Manga Sensei

Algunos años han transcurrido ya desde que el fatídico final de la historia escrita por Fushimi Tsukasa e ilustrada por Kanzaki Hiro, “OreImo” (Ore no imouto ga konnani kawai wake ga nai) dejo más que molestos a los miembros del #Team_Kuroneko; y no es para menos, simplemente lo que recibimos como desenlace fue francamente decepcionante. Tras esto, los autores tratan de componer el camino con el que hoy por hoy es uno de los títulos mas populares de Dengeki Bunko: “Ero Manga Sensei“.

“Siempre recuerdo aquel día en que mi hermana pequeña llego a casa. Ha pasado ya un año desde nuestro encuentro pero la he vuelto a ver más”

Tal y como lo dice nuestro nuevo protagonista (El cual espero no sea otro %#$& “Kyousuke”) Desde ese encuentro, Masamune Izumi no ha visto de nuevo a Sagiri, su hermana menor, y francamente es una locura, puesto que ella no se mudó a otra ciudad, mucho menos a un vecindario distinto, si no que pasa los días encerrada en su propia habitación. Si bien el asunto de su hermana “hikikomori” es una de las cosas que Masamune tiene en mente, para este estudiante y escritor de novelas ligeras, convertirse en un escritor popular y poder vivir solo, es su mayor prioridad; pero la cosa no es tan sencilla ya que aun que tiene un considerable numero de fans, sus trabajos se venden en gran medida gracias a las excelentes y muy eróticas ilustraciones de su colega, el misterioso “Ero Manga Sensei”.

Ero Manga Sensei es el nickname bajo el cual un sujeto desconocido ilustra para Masamune, a pesar de lo que se puede imaginar, Masamune desconoce todo acerca de su compañero e incluso tiene muy poco contacto con el.

Intentando conocer mas sobre su colega, Masamune da con un video blog en el cual al parecer Ero Manga dibuja en vivo mientras platica con la audiencia. Hasta ese momento todo transcurría normal, pero cuando Masamune esperaba ver a un tipo de muy desagradable apariencia haciendo ilustraciones eróticas frente a la cámara, descubre que quien se presenta tapando su rostro con una mascara es al parecer una pequeña chica, las ilustraciones no dejaban de ser bastante subidas de tono, PERO ERA UNA CHICA!. Y eso no es todo, muy desconcertado, Masamune termina por apreciar extrañamente familiar la habitación desde la cual transmite su colega, he incluso encuentra algo que pareciese imposible: Su almuerzo. Si, la bandeja con el almuerzo que Masamune había preparado pocos minutos antes para su hermana, estaba justo al fondo de la habitación, delatando así, que a tan solo una puerta de distancia tenia no solo a su pequeña hermana Sagiri Izumi, si no a quien en realidad es uno de los mejores ilustradores, el famoso Ero Manga Sensei.

Si bien la historia no pinta para ser demasiado compleja, si es en extremo divertida. No por nada tiene hasta la fecha seis tomos de novela ligera, tres tomos de manga y una temporada de anime confirmada, la cual A1 Pictures se encargará de animar con lo que tenemos por seguro que visualmente será bastante atractiva.

¿Quienes ya leen Ero Manga Sensei? ¿Qué les ha parecido hasta ahora la historia?