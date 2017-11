Recomendaciones 2017 | ACCA 13 Territory Inspection Department

No creo estar exagerando al decir que una de las mejores series que tuvo la temporada invernal de este año fue ACCA 13 Territory Inspection Department (ACCA 13-ku Kansatsu-ka). Su valor radica, principalmente, en salirse de los esquemas habituales en cuanto aspectos visuales, narrativa e incluso temática y aun así lograr componer un relato interesante y atractivo.

Para resumirla en pocas palabras, es la historia de Jean Otus, un burócrata de aire despreocupado y a veces distraído, que súbitamente se ve envuelto en una conspiración para realizar un golpe de estado.

Una de las muchas cosas que hacen interesante este relato es su contexto. Dowa es un país regido por una monarquía, dividido en trece distritos que se gobiernan de manera autónoma y que a la vez son interdependientes. ACCA funge como un organismo independiente de los gobiernos distritales que se encarga de administrar los más diversos servicios públicos y, simbólicamente, de mantener unidos a todos los distritos que otrora fueron países distintos. Jean es subdirector del Departamento de Inspección y su labor es supervisar la labor de los miembros de ACCA en cada uno de los distritos.

Como personaje, Jean se nos presenta como un individuo enigmático, aparentemente desapegado de cualquier intriga, que sólo busca cualquier momento para escabullirse a fumar, toda una excentricidad en este país. En Dowa, fumar es un lujo que sólo puede permitirse gente adinerada. Pero Jean no es rico, sólo es un tipo con suerte: las cosas se le dan como por arte de magia. En este universo, sin embargo, la magia no existe y Jean pronto descubrirá que todo lo que había dado por sentado no es sino el producto de diversas conspiraciones superpuestas.

El elenco principal lo completan Lotta —hermana menor de Jean, famosa por su debilidad hacia los postres y por su belleza comparable a la de una princesa— y Nino, el mejor amigo de los hermanos Otus, que trabaja como reportero. Por la parte de ACCA están los cinco miembros del cónclave que dirige a la institución en pleno, así como la Directora General Mauve, que investiga por su cuenta los rumores que circulan sobre el supuesto golpe.

El diseño de personajes, la animación, y el soundtrack pueden parecer poco usuales, pero contribuyen a crear un ambiente lo bastante agradable como para no perder de vista las sutilezas del relato, que se desarrollan en conversaciones y gestos entre todos los implicados. Por otro lado, su tema de entrada “Shadow and Truth” estuvo a cargo de ONE III NOTES y es uno de mis grandes favoritos de este año:

La historia es una adaptación del manga homónimo escrito y dibujado por Natsume Ono, que se publicó en Japón desde junio de 2013 hasta octubre de 2016. La dirección corrió a cargo de Shingo Natsume para el estudio Madhouse y está disponible para Latinoamérica en Crunchyroll.