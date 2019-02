Cine | Reseña: ¡Alita, La última guerrera del Cyberpunk!

¡Alita: Battle Angel llega al cine!

James Cameron y Robert Rodriguez nos traen finalmente “Alita: Battle Angel”, la más reciente adaptación a la pantalla grande de un material anime/manga. Este título está basado en el manga cyberpunk escrito por Yukito Kishiro. La película se encuentra protagonizada por Rosa Salazar como Alita, Christoph Waltz, Jennifer Connely, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley y Keean Johnson.

Una historia que llevaba 15 años en la desarrollo.

Ver el resultado de Alita en la pantalla grande es sin lugar a dudas un alivio, hay que recordar que este proyecto había estado trabado por más de 15 años. La primera vez que se habló de el fue en el 2003, poco después Jame Cameron lo puso en la congeladora en pos de llevar a cabo Avatar. Finalmente la cinta se anunció con bombo y platillo en 2016 bajo la dirección de Robert Rodriguez.

En un futuro muy lejano…

La historia de “Alita” se desarrolla en el año 2563, un futuro donde los cyborgs y las partes mecánicas son algo común en la humanidad. El científico y doctor Dyson Ido descubre en el basurero de la ciudad un torso de un cyborg todavía funcional. Intrigado, Ido decide reparar a este cyborg quién al despertar no tiene ni un recuerdo de su pasado ni idea de quién es.

Alita posee tecnología perdida muy poderosa y peligrosa y junto con ella descubriremos este fantástico mundo tecnológico donde la mayoría de la población vive en la tierra y una élite vive en una ciudad flotante llamada Zalem. Muy similar a lo que hemos visto en otras cintas como en Elysium.

¿Qué tan buena es?

En un mundo donde los fans del anime esperamos con bajas expectativas las adaptaciones occidentales y donde las buenas se cuentan con los dedos de una mano, Alita afortunadamente llega para ocupar un lugar en esta lista .

La adaptación tiene mucho aciertos, entre ellos las secuencias de acción, efectos, estilo y efectos especiales. El mundo de la Ciudad de Hierro se ve espectacular, los cyborgs están increíbles, la peleas son muy buenas y las secuencias del Motorball son alucinantes. Pero Alita también tiene muchas fallas, el ritmo al principio es muy extraño, pasan muchas cosas pero la historia tarda en arrancar más de media hora. También tiene grandes actores desperdiciados en dos o tres escenas, enemigos y personajes unidimensionales que no importan o que sólo funcionan como un vehículo para la siguiente escena de acción.

Para los fans de la franquicia “Alita” es un deleite visual, para los gustosos del cine de ciencia ficción geek es una cinta entretenida que promete. Su reto más complicado está en enamorar al público general, donde posiblemente no resuene tanto como lo fueron Terminator o Avatar. Alita es una cinta que divierte, mejor lograda que Ghost in the Shell, pero que se queda un poco corta para trascender y convertirse en un fenómeno de la cultura pop.