Reseña Animes de Invierno 2017 / Semana 1

The Revenge of Masamune-kun

Masamune aprendió (por las malas) que “la apariencia lo es todo”. Tras haber sufrido el duro rechazo de Aki Adagaki, Masamune se propuso mejorar su imagen y ahora es uno de los chicos más atractivos de su nueva escuela. Su cambio tiene menos que ver con superación personal y mucho más con una venganza que imaginaba para un futuro distante: ése en el que se reencontraría con Aki y haría que se enamorara de él sólo para devolverle la moneda de su desprecio. Las cosas toman un giro cuando descubre que Aki asiste a la escuela a la que recién fue transferido. La chica ahora tiene la fama de ser una “Princesa Bestial”: bella, adinerada e inteligente, pero con un corazón frío que no se limita a rechazar a todos quienes la pretenden; los destruye. Les pone apodos y, al menos ante sus ojos y los de sus seguidores, los reduce a eso, con la consecuencia de convertirse en objeto de venganzas igualmente desproporcionadas y, en ocasiones, francamente violentas.

El primer episodio de esta serie nos muestra los primeros encuentros entre los protagonistas, en los que Masamune conserva no sólo la ventaja de saber el pasado común, sino las que le da el descubrimiento de sus debilidades (Aki come mucho más que cualquier persona normal y debe hacerlo constantemente, so pena de escuchar monstruosos movimientos gástricos). Como personaje, Masamune parece ser (y haber sido) un narcisista pedante desde un principio. Conoció a Aki después de haber sido rescatado por ella de unos niños abusivos a quienes Masamune mismo estaba menospreciando en virtud del dinero y la posición social de su familia. La serie nos permite adivinar que entre Aki y Masamune se desarrolló una breve amistad que terminó con ella rechazando sus avances y llamándolo “cerdito”.



Por supuesto, La venganza de Masamune-kun será una serie discursivamente problemática. Corre el riesgo de justificar la actitud de conmiseración de los “buenos chicos” que son condenados al rechazo y validando así su reclamación de venganza, por ridícula que pueda ser. La actitud de Aki, que parece ser tan falsa como la de Masamune, podría tentarnos a aceptar la violencia de la que es objeto, tanto en los chicos que sólo la ven como un trofeo que conquistar, como en los que reaccionan a su rechazo escalando la violencia, demostrando el punto de que quizá ninguno de esos acercamientos había sido sincero.

Minami Kamakura High School Girls Cycling Club

Hitomi, recién llegada a Kamakura, decide que es buena idea ir a su primer día de clases en bicicleta. El problema es que no sabe cómo montarla. (?)

Esta desafortunada decisión se convierte, sin embargo, en un encuentro afortunado con Tomoe Akizuki, compañera de clases y primera amiga en una ciudad nueva lo que sienta las bases de otra de esas historias de adolescentes basadas en la superación y la camaradería. No es difícil adivinar que, mediante el ciclismo, Hitomi pasará de ser una chica tímida y un tanto torpe a encontrar una de las cosas que más le apasionarán en la vida.

Sobre esta serie no esperaba mucho y, en ese sentido, no me decepcionó su estreno. Será un gran anuncio publicitario tanto para el ciclismo como para la ciudad de Kamakura, que es lo bastante importante para la historia de Japón (fue la sede del primer gobierno militar y concentra importantes santuarios y templos que ya cuentan siglos de antigüedad).

Fuuka

Yuu es un chico un tanto tímido que, sin embargo, es un gran aficionado a usar Twitter. Atento a la pantalla de su celular, el encuentro fortuito con Fuuka termina con el malentendido clásico de ella creyendo que le tomaba fotos a su ropa interior y él negando haberlas siquiera visto. Corregida esa primera (mala) impresión, Fuuka parece tomar cariño a su nuevo compañero de clases, así que le comparte su gusto por la música de Koyuki Hinashi. Fuuka ignora que Koyuki es una antigua conocida de Yuu. Triángulo amoroso a la vista.

En este escenario, Yuu es el motor que inspira, pero la teoría de los colores de Fuuka (y los nombres) aluden a cosas distintas: Koyuki representa la nostalgia y el amor que crece en la soledad de la añoranza, en tanto que Fuuka representa la alegría de abrir nuevos caminos.

Seiren

Shoichi es un estudiante de segundo año que está en la antesala de una de las decisiones más importantes de la vida de un estudiante: el futuro. Su atención, sin embargo, está dividida entre eso y sus confusos sentimientos por Hikari Tsuneki, su popular compañera de clases. En una primera apreciación, Shoichi parece ser un personaje bastante narcisista. Centrado sólo en sí mismo y lo que desea, está rápidamente dispuesto a juzgar las acciones e intenciones (reales o imaginarias) de Hikari. Siendo una chica popular, Hikari es el objeto de varios rumores: uno dice que tiene un novio mayor de edad y otro, que irá a un viaje de vacaciones con uno de los senpai y otros compañeros; cosa que parece ser inaceptable en una chica que tiene novio (?) Shoichi sigue deseándola, pero en vez de reconocerlo parece proyectar su deseo transformándolo en juicio moral.

Optando por priorizar su futuro, Shoichi acude a una academia de verano (en vez de hacerse invitar al viaje al que podría haber ido Hikari), pero, para su sorpresa, ¡Hikari aparece en su habitación intempestivamente!

Según entiendo, Seiren es la clase de serie que se desarrollará en arcos independientes, explorando diversas posibilidades de un mismo personaje (Shoichi, en este caso). De ser así, creo que es una forma bastante interesante de contar historias, si bien se corre el riesgo de perder coherencia en el personaje principal. Será interesante discutirla en esos términos.

Interviews with Monster Girls

Esta serie plantea un universo en el que los ‘semihumanos’ son reconocidos como parte de una sociedad dispuesta a eliminar la discriminación. Así, pese a seguir siendo inusuales, los espacios naturales de la sociedad comienzan a poblarse de vampiros, súcubos y otras variedades, poniendo sobre la mesa distintas alternativas y necesidades de vida. El profesor de biología Tetsuo Takahashi siempre ha tenido interés en los semihumanos, pero nunca tuvo oportunidad de investigarlos apropiadamente. Para su suerte, la escuela en que trabaja súbitamente integró semihumanos entre su comunidad: una chica vampiro, una dullahan y una mujer de las nieves como estudiantes y una súcubo en el cuerpo docente.



Me gusta mucho la naturalidad con la que ocurre la primera entrevista entre Tetsuo y Hikari, una vampira. Él, sintiéndose en confianza gracias a la extrovertida personalidad de Hikari, se atreve a preguntar y a especular sobre los sentidos de su conducta. Aunque quizá cruce algunos límites, Hikari no lo toma a mal, porque se siente segura. Profesor y alumna hablan de la práctica de beber sangre (que, en esta sociedad, les es provista a los vampiros mediante una dotación gubernamental) e incluso del erotismo que conlleva la imagen clásica del vampiro mordiendo el cuello de su víctima. Algo parecido ocurre cuando la vampira pregunta a Kyouko, una dullahan, si no es difícil llevar su cabeza a todas partes. Por supuesto que lo es; Kyouko no puede siquiera tomar el autobús sin correr el riesgo de que su cabeza ruede por todas partes, pero nadie se había atrevido a preguntárselo. Uno de los puntos más fuertes de esta serie es demostrar que no hay tema tabú, si se toca con apertura y comprensión.



Para Tetsuo es la oportunidad ideal de iniciar la investigación que siempre deseó, pero parece ser que descubrirá que la única forma de acercarse a lo que es diferente es escuchando atentamente todo lo que tienen que decir. Puede ser que la discriminación haya terminado oficialmente, pero los estereotipos son igualmente opresivos. La súcubo Satou-sensei, por ejemplo, evita todo contacto con los demás temiendo que se desarrollen situaciones que puedan interpretarse como sexuales (incluyendo los roces que implicarían subirse a un tren más o menos lleno). Pero así, ¿cómo puede expresar lo que sí desea? Para evitar el estereotipo, ella parece tener que vivir en negativo.

Idol Incidents

En un Japón ahogado por la desigualdad, la corrupción y la indolencia de las autoridades, el Partido de las Heroínas está ganando terreno y poder mediante la postulación de idols al congreso. La lógica es como sigue: ¿quién mejor que una chica que mediante su esfuerzo y el apoyo de sus seguidores brilla en los escenarios para hacer que el país recupere el color de antaño?

La historia de Natsuki Hoshino comienza cuando es descubierta por la presidenta del Partido de las Heroínas mientras animaba a su pueblo durante la siembra mediante sus canciones. Así, una protagonista sin experiencia de ningún tipo se sube al escenario y obtiene el voto de la gente para ocupar un puesto en el congreso japonés que está controlado por un grupo político poderoso y probablemente corrupto (es decir, como en la realidad).

Esta serie que parece entender muy bien que la política también es un espectáculo. Esta cuestión, así como el posicionamiento del poder en lugares que no son necesariamente institucionales (y que, por lo tanto, no están necesariamente sujetos a sus reglas) es uno de los aspectos que esta serie podría explotar.

ACCA

Un reino dividido en 13 distritos autónomos. ACCA es una organización independiente de los gobiernos distritales, pero tampoco es una autoridad centralizada: dividida en numerosos departamentos independientes, cada una se ocupa de distintas funciones sociales. De entre ellos destaca el Departamento de Inspección, que se ocupa de supervisar y denunciar cualquier irregularidad en la administración y funcionamiento de ACCA y Jean Otus es uno de los inspectores más destacados. Despreocupado, fuma cigarrillos sin parar, haciendo cierta ostentación de su riqueza (en ese reino son extraordinariamente caros). Atrae miradas tanto de admiración como de suspicacia.

Todo parece indicar que se trata de una nación en paz, pero la sombra de un golpe de Estado permanece siempre presente en la mente de algunos líderes. La paz es, quizá, la antesala de la guerra. En este entorno, ¿cuál es el papel de Jean?

El primer capítulo nos ofrece un panorama general del reino y su funcionamiento, permitiéndonos adivinar las tensiones que existen entre los distintos hilos del poder. Tiene potencial de ser una gran serie de intriga y misterio, a la que hay que reconocer que el arte es uno de sus puntos destacables.

Miss Kobayashi’s Dragon Maid

Una noche Kobayashi se internó en el bosque y se embriagó con una dragona y la invitó a vivir a su casa. Ahora, esa dragona es su sirvienta.



Ciertamente, esta es una premisa peculiar que recuerda por momentos a los extraños casos de Dera-chan en Tamako Market y de parte del staff de Amagi Brilliant Park. Introducir lo sobrenatural en un ámbito por demás ordinario puede tener el encanto de cualquier comedia de enredos (si se lleva adecuadamente) y, en ese sentido, cofío en que Kyoto Animation sabrá llevarla a buenos términos.



Las primeras aventuras de Tohru como sirvienta de Kobayashi ya nos muestran que los mundos de los dragones y los humanos son lo bastante diferentes como para convivir de otro modo que no sea en condiciones extraordinarias. Tohru desprecia a toda la humanidad como “inferior”, pero sabe apreciar la calidez del corazón que Kobayashi esconde tras sus gestos de aburrimiento y hastío. Creo que la relación entre ambas no sólo será divertida sino también provechosa.

Todas estas series (y muchas otras) forman parte de la alineación de la temporada de Invierno 2017 que están disponibles en Crunchyroll. La discusión está abierta:

¿Cuáles son las que más te interesa seguir esta temporada?