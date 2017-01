Reseña Assassin’s Creed, nada es verdad todo está permitido.

Al fin llegó al cine una de las adaptaciones más esperadas por los fanáticos de los videojuegos y podemos decir que tenemos sentimientos encontrados, por un lado Assassin’s Creed es una buena película, con mucha acción y una buena adaptación del material original, dónde nos transportan a España en 1492. El ambiente de la cinta es muy similar al primer videojuego de Assassin’s Creed y retoma varios elementos de la historia de la franquicia, pero por otro lado creemos que la cinta tenía todo el potencial para poder conectar con el público general y salir del nicho de fans de videojuego y volverse algo del gusto popular, como lo han podido hacer los super héroes de Marvel y DC.

La cinta tiene un tono muy serio, y está contada de manera que será un poco confusa para los ajenos a la franquicia, por errores de guión y dirección uno tarda en conectar con los personajes y un poco con la historia, las actuaciones son medianas y sin exigir a los actores, el peso de la cinta recae principalmente en Michael Fassbender quién interpreta a Aguilar, un asesino de finales del siglo 14, y a Callum Lynch un criminal de la época actual que le ayudará a la misteriosa organización Abstergo a buscar la Manzana de Edén, la cuál tiene el poder de erradicar el libre albedrío de la humanidad y someterla al régimen Templario.

Calificación: ★★★☆☆

Assassin’s Creed sin lugar a dudas está pensada en ser una cinta introductoria de la guerra de los Templarios y Asesinos pero falla un poco al no pensar en el público general y al no arriesgarse, la cinta es buena pero a secas, entretenida y sin lugar a dudas una de las mejores adaptaciones de videojuegos en la pantalla grande. Lamentablemente en el caso de estas tanto en videojuegos / anime / manga las cintas deben de ofrecer un valor y ser atractivas para el público general y no sólo para los fanáticos de las franquicias. Aún así, nadie acierta su primera vez y es un producto muy respetable de Ubisoft, esperamos que exista otra oportunidad de sacar a relucir a los Asesinos.