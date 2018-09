VG | Reseña – The Awesome Adventures of Captain Spirit

The Awesome Adventures of Captain Spirit es una de las más recientes entregas por parte de Dontnod. Anunciado y lanzado durante el #E32018 para PlayStation 4, Xbox One y PC, este funciona como una introducción al siguiente capítulo en el universo de Life is Strange.

The Awesome Adventures of Captain Spirit funciona como precuela para Life is Strange 2 y nos pone en los zapatos de Chris Erikson y su aventurero alter ego Captain Spirit durante una tarde de vacaciones con su papa tras la muerte de su madre. Y es esta la dinámica principal en la historia de aproximadamente un par de horas en las que ves a Chris y su padre dificultando para interactuar y encontrar cosas en común, a pesar de que Chris claramente siente preocupación y admiración por su figura paterna.

Su relación logra atraparte y preocuparte por ambos personajes y lo que les depara pues si bien Chris evidentemente extraña a su madre, es el padre quién batalla más con la realidad de su pérdida, y esto es algo es algo que puedes ver alrededor de su casa, con algunos de sus objetos esparcidos, fotos escondidas, cartas y una clara reciente adicción al alcohol.

El gameplay sigue la fórmula de los pasados títulos de la serie en un espacio que se siente como una experiencia de aventura y exploración condensada en el espacio de la casa de Chris y sus proximidades.

En esta deberás de ir alrededor de la casa tachando tareas de la lista de “Cosas asombrosas por hacer”, interactuando con diversos objetos que varían desde cortos comentarios hacía una foto, hasta mirar una secuencia de Chris tomando el papel de sus juguetes o emulaciones de los super poderes de Captain Spirit que realmente capturan la esencia del personaje y la extensión de su imaginación.

Algunas secuencias pretenden que el jugador explote su imaginación junto al protagonista en ambientes cotidianos y otras toman un paso más allá y nos ponen en escenarios visuales que nos ponen en los ojos de Chris, transformando cuartos oscuros, túneles de basura o una aventura espacial tal y como se lo imagina.

El aspecto artístico es una de las estrellas del juego, empezando por la animación que ya conocemos de la serie, acompañados de dibujos de Chris, sus juguetes ayudan a establecer una atmósfera especial que captura al jugador y al menos en mi caso me hizo recordar muchos aspectos de mi infancia que ya no tenía muy presentes y al mismo tiempo sentí muchos aspectos similares a las películas de Toy Story a pesar de que sea una historia tan distinta.

Es impresionante el cuidado que se le dio a la manera en la que se representan ciertas secuencias con uno de los ejemplos más claros siendo los momentos en los que Captain Spirit utiliza sus “superpoderes” en donde el encuadre se cierra de una manera en la que a primera instancia podrías pensar que dichas habilidades son reales, ¿o es que lo son?

La música también hace una gran aportación al acompañar momentos clave y contadas secuencias de contemplación que denotan el gran trabajo de animación en el limitado espacio en el que el juego toma lugar. Aún tengo grabado en mi cabeza los diversos temas con rasgos de folk, especialmente “Death With Dignity” de Sufjan Stevens.

Veredicto:

The Awesome Adventures of Captain Spirit es una corta pero satisfactoria experiencia que toma lugar dentro de un universo más grande, pero que bien podría funcionar como una historia individual. Si bien el juego no cuenta con un set de decisiones difíciles que afecten la historia en grandes medidas, te da suficientes opciones como para sentir que esta también es tu aventura.

La relación de padre-hijo es un componente importante de la historia que te hará envolverte aún más en la experiencia y que junto a la imaginación de Chris, forman parte del corazón de este corto título.

Realmente no hay una buena razón por la que no deberías de probar esta experiencia si tienes una consola, pues es una excelente adición al universo de Life is Strange y más allá de esto, difícilmente terminarás el juego sin haber sonreído al menos una vez.