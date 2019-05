Reseña «Brightburn», si Kal-el fuera un invasor…

¿Qué pasaría si en vez de un amable extraterrestre,

Superman fuera un invasor?

Esta es la premisa de «Brightburn», una cinta que nos presenta a Brandon Breyer, un chico aparentemente normal y feliz. Él es muy inteligente y tiene una familia que lo apoya, aunque sus compañeros de la escuela lo bullean por ser un chico callado e inteligente. Lo único diferente en Brandon es que él llegó a la tierra en una nave espacial. La conducta de Brandon cambia en su cumpleaños número 12 cuando es activado por la nave espacial. Poco a poco se dará cuenta que él es especial. No es un humano, por ende tiene una misión: Tomar el control del mundo.

Brightburn es una cinta sencilla, que con poco presupuesto hace una cinta de suspenso con toques de horror bastante entretenida. La película es producida por James Gunn (Guardians of The Galaxy) y Kenneth Huang, dirigida por David Yarovesky (The Hive) y escrita por Mark y Brian Gunn. La cinta es protagonizada por Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones y Meredith Hagner.

¿Ver o no ver?

Si eres fanático del gore y de las cintas de suspenso/horror, Brightburn es una película que no te puedes perder, sí, la cinta es entretenida y bastante creativa en las escenas de acción y muerte (hay que recordar que está hecha con 6 millones de dólares), pero por más entretenida que es, queda un poco a deber ya que la historia se queda en lo más simple y sólo vemos la evolución de Brandon de un niño gentil a un asesino y depredador despiadado.