Reseña: ¡Capitan Marvel, un viaje a los 90’s!

La semana pasada llegó a cines la más reciente entrega del Universo Marvel. Capitan Marvel, en esta historia de origen, con una historia sencilla, pero bastante entretenida que sirve de pretexto para introducir a este nuevo personaje, como lo fueron Doctor Strange o Ant Man.

Marvel tenía la complicada tarea de introducir a un personaje que sólo Nick Fury conoce, que es de los super héroes más fuertes del universo pero sin arruinar lo construido en 10 años de filmes. Lo logra con una historia que no es enorme como Guardians of the Galaxy o Black Panther sino con una historia contenida como lo fue la primer entrega de Thor y para no afectar la historia ya contada la sitúa en los noventas.

¿De qué va Capitán Marvel?

En Capitan Marvel conocemos a Vers, una dedicada soldado Kree que tiene algunos recuerdos borrosos de un pasado que no entiende… su primer misión formal sale mal y es capturada por los Skrulls, los acérrimos enemigos de los Kree. Mientras los Skrulls inspeccionan sus recuerdos se dan cuenta de que ella posee la información que necesitan, misma que se encuentra en la tierra. Así comenzará la aventura de Vers por descubrir su pasado en un mundo que le es extrañamente familiar.

Vers aterrizará en la tierra y conocerá a un joven Agente Fury, con quien se dará una química bastante peculiar con un Fury menos rudo y cínico que en todas las demás entregas, ambos intentaran revelar los secretos del pasado de Vers y la relación que hay con los Kree y Skrull.

Una historia Sencilla y ligera

Como mencioné anteriormente la cinta nos recuerda a Thor, en la forma en la que se contiene y en los pocos personajes con los cuales se desarrolla la trama, misma que es bastante ligera y sencilla de entender para cualquier persona, seas fanático del Universo de Marvel o no. Vers deberá aprender a soltarse de todo lo que creyó era verdad, desde su historia, su persona y sus poderes. Estos últimos son asombrosos y sin lugar nos da una probada de porqué será vital en la lucha contra Thanos en Avengers: Endgame.

Algunos se han sentido decepcionados con la película porque no es tan épica como querían… Posiblemente esperando algo más en sintonía con Avengers, Black Panther o como Guardians of the Galaxy, pero en lo particular creo que no era necesario. Es una cinta de origen, mas en tono a lo que se ha hecho para presentar a Spider-Man, Dr. Strange y Ant-Man en esta fase del MCU.

¿Y Carol?

Carol no tiene que ser una sexy e inteligente espía como Black Widow o inocente y poderosa guerrera como Wonder Woman . Carol es un soldado, que tiene toda la confianza en sus poderes, está orgullosa de sus habilidades, es ligeramente sarcástica pero que poco a poco descubrirá sobre sí misma y su pasado. Tiene los mejores chistes en la película aunque ella en sí no sonría más allá de una ligera sonrisa. Sus interacciones con Fury son extremadamente divertidas. Pero sin lugar lo mejor es la sencillez del mensaje de la cinta: “nunca rendirse no importa cuántas veces caigamos” Yo no sé ustedes pero yo después de ver la cinta sentí pena por Thanos, por que si vimos brillar a Capitan Marvel en Endgame seguramente será increíble.

Veredicto

Capitán Marvel no es perfecta, tampoco es ajena a las fallas que siempre tienen las cintas de Marvel , el/los villanos están desperdiciados, sobre todo Ronan El Acusador. La banda sonora está genial, pero hay veces donde se siente forzada en vez de fluir junto con la trama como se logró en GOTG. De igual manera algunos chistes son muy buenos y otros no tanto. Eso si, se agradece que no sean chistes fáciles de una sola vez como los de Thor: Ragnarok.