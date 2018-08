Reseña: Christopher Robin – Un Reencuentro Inolvidable

Christopher Robin: Un Reencuentro Inolvidable es la nueva adaptación en live-action de los clásicos cuentos de Winnie the Pooh y mezcla actores como Ewan McGregor y Hayley Atwell con versiones más “realistas” de Pooh y sus amigos.

Tuvimos la fortuna de ver esta cinta doblada al español y escuchar las voces que marcaron a cientas de personas como las de Humberto Vélez, Jesse Condé y más.

Aquí nuestra reseña:

Como un capítulo más de un libro

La cinta empieza como un nuevo episodio de la serie o un capítulo del libro, pero rápidamente nos damos cuenta de que se trata de la despedida de Christopher Robin de Pooh y el Bosque de los Cien Acres, algo que instantáneamente genera un impacto en las personas que veían la serie o leían las aventuras de Winnie Pooh y sus amigos.

Después de esto podemos ver una corta secuencia con los cambios más significativos en la vida de “Chris” y cómo dichos cambios moldearon su personalidad conforme crece hasta el momento en el que se encuentra en casa con su familia.

Las desventajas de crecer

Es aquí donde nos encontramos a Christopher Robin como un cansado padre de familia que cree saber la estructura para una exitosa vida. Sin embargo, vemos a un personaje que cada vez se encuentra más distanciado de su familia y de los recuerdos de sus aventuras con Pooh y sus amigos, casi como si pensara que fueron parte de la imaginación de su infancia.

Esto nos presenta un escenario en el que muchos, incluso sin hijos nos podemos sentir identificados al ver como nuestra vida pasa rápidamente en lo que encontramos “el lugar en el que queremos estar” para tener un mejor futuro, pensando que es entonces que podemos disfrutar de nuestra vida, incluso cuando a veces ni siquiera nos gusta lo que hacemos en el día a día.

Un poco de inocente sabiduría

El papel de Winnie the Pooh es el de ser el corazón de la historia y también el de un maestro que te enseña el camino con metáforas y clásicos diálogos del personaje, incluso cuando no lo está intentando, y es así como enseña a Christopher Robin y a la audiencia de una manera inocente pero sabía, el cómo las soluciones no siempre están en donde nos enseñan y cómo muchas veces la respuesta se encuentra en nuestras narices y un como un cambio de perspectiva puede aliviar el peso y vencer los obstáculos que la vida nos presenta.

Un puente para la imaginación y la nostalgia

A diferencia de la película que vimos el año pasado, también sobre la vida de Christopher Robin, esta es un tanto menos realista, pero esto no es algo malo, al contrario, es una de las fortalezas de la película, que si bien puede ser la más débil de las recientes cintas animadas de Disney Studios, esta se sostiene por la imaginación que posee y cómo adapta las clásicas historias de A.A Milne a la pantalla grande sin perder el sentido de aventura y memorables personajes que las caracteriza.

Que si bien Pooh es el personaje principal del bonche, esta versión de “peluche” para el, Tigger, Piglet, Eeyore y los demás, tienen la capacidad de llevar a más de una generación de regreso a los días en los que podían sentarse a jugar con sus juguetes o muñecos de felpa a inventar sus propias aventuras.

Para los padres y sus hijos

Christopher Robin: Un Reencuentro Inolvidable es una cinta para todas las edades y una excelente herramienta para los ahora padres de mostrarle a sus hijos lo que ellos veían y cómo se divertían en tiempos en los que todos pasamos mucho de nuestro tiempo de frente a las pantallas y nos olvidamos de la riqueza de la naturaleza, la familia y la imaginación.