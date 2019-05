El mundo se llevo una sorpresa cuando después de años de sueños guajiros cuando Warner Bros. Pictures anunció que la primera adaptación Live-Action de Pokémon no sería una recreación de las aventuras de Ash Ketchum y compañía, es más, que ni siquiera incluiría a alguno de los personajes que hemos conocido a través de los años, si no que sería una adaptación a un videojuego del 2016 titulado «Detective Pikachu«.

Lo más probable es que la razón principal por la cual verías Detective Pikachu es para ver a cada uno de los fantásticos modelos CGI de los Pokémon. Con poco más de 50 criaturas distintas de la primera a la séptima generación, la película se convierte en una especie de «Encuentra a Waldo» en la cual pasaras cada escena tratando de identificar más y más Pokémon, pero esto no es todo lo que nos trae esta adaptación.

No importa si eres fan veterano, nuevo o solo recuerdas a los Pokémon de la primera generación, Detective Pikachu tiene un poco para todos, dicho eso, no esperes ver el mismo tipo de aventura que en las series o los videojuegos, pues la cinta deja muy claro que no gira alrededor de peleas y te demuestra otra cara del mundo Pokémon, en una sociedad en donde humanos y pokémon colaboran de manera más activa en la sociedad, esto siempre permaneciendo fiel a la serie, por lo que la mayoría de los humanos cuentan con un compañero y el concepto de entrenadores no es algo que no exista.

Este es uno de los puntos altos de la película, pues el corto set de Pokémon esta seleccionado en manera de simbiosis en cada escena en la que aparecen estas tiernas criaturas, desde Ludicolo en el bar/café, hasta un grupo de Bulbasaur en el campo, cada uno de estos se integra a la temática y a la intención de las escenas, realmente dándoles vida en la pantalla grande.

Como bien dice la cita, uno de los protagonistas es Pikachu, interpretado por Ryan Reynolds, pero este no es el único personaje principal en la película, la historia gira alrededor de Tim Goodman (Justice Smith), quién es hijo de un detective de Ryme City y a quién no ha visto en varios años, esto hasta que muere durante una misión, situación que obliga a Tim a viajar a dicha ciudad. Desde el principio queda el planteamiento de una relación fracturada entre ambos, que poco a poco nos va dando el panorama una vez que Tim se encuentra con Pikachu y ambos se proponen, con muchos obstáculos a averiguar lo que en verdad pasó.

Durante la trama Tim y Pikachu se encuentran con un set de distintos personajes, tanto humanos como Pokémon que contrastan en personalidades y forman piezas coherentes de la historia. Para no romper tradiciones, pero siendo conscientes del rango de edad de los fans, no podía faltar el interés romántico, en esta ocasión en forma de Lucy Stevens (Kathryn Newton), una joven becaria dispuesta a convertirse en una periodista sobresaliente, que acompañada de su Psyduck, funcionan como acompañantes para nuestros protagonistas añadiendo un poco de dinámica entre los humanos y sus compañeros.

A pesar del selecto reparto de actores, cada uno hace su papel para darle coherencia a la historia, especialmente Ryan Reynolds, quién después de haber sido anunciado como quien le daría voz al roedor amarillo, surgieron dudas sobre la similitud que tendría con Deadpool, sin embargo este se compromete con su papel y le da vida a este nuevo personaje del cine sin problema.

A pesar de lo divertida que es la película y lo adorables que son los pokémon, no se escapa de algunos puntos flojos y clásicos clichés, en especial en el villano, que rápidamente se va revelando en la trama y llega a ser muy predecible, incluso probablemente antes de lo que debería. Incluso para los estándares de los villanos de la franquicia, parece que Rob Letterman intenta traernos a un antagonista más humanizado y con intenciones más mundanas que simplemente no encajan y llegan a sacarnos del encanto que se construye en la primera parte de la cinta.

Veredicto:

Detective Pikachu es una aventura llena de guiños para fans de la franquicia, así como esta llena de referencias a la vida en general, con altos y bajos en la trama la dinámica entre Ryan Reynolds y Justice Smith nos acompañan mientras permanecemos maravillados por un mundo que no sabíamos cuanto necesitábamos y que no pensábamos que algún día llegaría.

Desde los magníficos diseños de cada uno de los Pokémon, la personalidad que cada uno aporta y la dinámica que proponen es algo que probablemente querremos de regreso pronto, siempre con la esperanza de que este universo siga creyendo y aprenda de sus aciertos y errores.