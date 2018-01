Reseña: Dragon Ball FighterZ el juego que siempre soñamos está aquí.

Fue en E3 y durante la conferencia de Xbox que vimos por primera vez a Dragon Ball FighterZ , un título que nadie se esperaba pero que puso a todo mundo de cabeza por ser a simple vista el juego de Dragon Ball que siempre le habíamos pedido a Sheng Long ; el deseo que se ha cumplido gracias a Namco Bandai y a Arc System Works logrando ganar distintos premios a lo largo de todo E3 incluyendo el premio a mejor juego del show.

Namco Bandai y Arc System Works uno de los mejores estudios dentro del negocio de los juegos de peleas nos ofrecen un título enfocado plenamente a peleas 1 vs 1 en equipos formados por 3 personajes dentro de escenarios clásicos de la serie que van desde el torneo de las artes marciales, el planeta Namekusein y hasta el planeta supremo de los Kaiosamas, los cuales tienen la posibilidad de que interactuemos con ellos mediante ciertos patrones en los que dependiendo de como rematemos a nuestro enemigo puede que este salga disparado fuera del escenario hasta estrellarse contra una montaña o siendo aniquilado por uno de nuestros poderes especiales capaces de destruir medio planeta

La plantilla de personajes consta de 16 peleadores distintos tanto clásicos como nuevos que han aparecido en Dragon Ball Super que es la serie más reciente de Dragon Ball como por ejemplo Black Goku, Hit o Bills el Dios de la Destrucción.

Todos ellos cuentan con un diseño basado en cell-shading que los hace lucir muy bien ya que se asemejan muchísimo a los diseños de personaje que vemos en cualquiera de los animes con los que cuenta Dragon Ball Z y es que al parecer Arc sytem Works calcó a mano todas las viñetas tanto del anime como del manga para asemejar lo más posible el juego a la serie animada.

El título cuenta con la posibilidad de cambiar el lenguaje tanto a inglés a japonés con esto dándonos la oportunidad de disfrutar del juego con las voces originales. En cuanto a la música tenemos diversas piezas que están conformadas por drifts de guitarra y demás instrumentos aunque pensamos que hubiera sido perfecto que el juego contará con el Score original de la serie para multiplicar la emoción y llenarnos de nostalgia recordando las míticas peleas de las que todos fuimos testigos a lo largo de la emisión de la serie.

Dragon Ball FighterZ tiene todos los modos con los que debe contar un juego de peleas:

El modo arcade en el que tendremos que derrotar a una serie de enemigos hasta llegar al final de un circuito que se nos traza.

El modo práctica en donde podemos perfeccionar o aprender combos y ataques especiales, además de poder tomar un tutorial y poder aprender las mecánicas principales del juego.

El modo VS en el que podremos jugar contra un amigo.

El modo historia nos presenta un spin-off en el que tomaremos el papel de distintos héroes y villanos, no es la mejor historia pero sirve como presentación del Androide 21 el cual es un personaje que hace su debut en este juego.

Todos estos modos de juego estarán localizados dentro de un lobby el cual podremos recorrer mediante un pequeño avatar , el cual podremos cambiar de acuerdo a nuestro gusto. En el lobby se encontrará la tienda la cual funciona tanto para adquirir nuevos avatares, stickers y otros ítems para mejorar la apariencia del juego.

Lo mejor de esto es que los ítems a pesar de estar dentro de Loot Boxes no se compran con dinero real si no con puntos que vamos obteniendo ya sea que juguemos en linea, modo historia o arcade.

El Season Pass, el cual es el único que si se paga con dinero real contará con 6 nuevos personajes que llegarán eventualmente al título, 2 de esos 6 personajes son Goku y Vegeta en su versión de God Super Saiyajin Blue.

Veredicto: ¡¡¡KAME HAME HA!!!

Este es uno de los mejores juegos jamás creados de Dragon Ball y no hay duda que nos provoca un sentimiento de inmersión que hace sentir dentro del anime y con la misma emoción de cuando veíamos pelear a Goku VS Vegeta, cuenta con todos los elementos que todo juego de peleas debe de tener, gráficos hermosos y combos espectaculares, en definitiva y si eres fan de Dragon Ball este es un título que para nada puedes perderte. Dragon Ball FighterZ está disponible para Playstation 4, Xbox One y PC a un precio en promedio de $1,299 mx.