No es secreto para nadie (y menos recientemente) que Dragon Ball es una de las franquicias de animación japonesa más populares de la historia, que desde su primera publicación en la Weekly Shōnen Jump en Diciembre de 1984 se ha ido posicionando alrededor del mundo y más especialmente en nuestro país, en donde no hay persona que no haya escuchado al menos el nombre de la serie o algún personaje. Es por eso que sabiamente Panini Manga aprovecha la ocasión de la nueva película de Dragon Ball Super Broly para traernos el manga de esta nueva etapa de la serie.

Esta no es la primera vez que el mangaka Akira Toriyama le confía parte de su obra a otro artista y a pesar de que el sigue a cargo de “cuidar el canon” y la historia en general, es en esta nueva aventura de Dragon Ball que cede su trabajo como dibujante a Toyotaro, en quién hasta ahora ha demostrado confiar totalmente como su sucesor y que continua plasmando las nuevas historias de los “Guerreros-Z”.

Presentación:

El manga no es nada fuera de lo común para la serie, con la tradicional medida de 13×18 y una portada en la sobrecubierta que no se dista demasiado de su contraparte japonesa, con el título y un marco que contiene una imagen de Goku sobre Shen Long, la cual sale del mismo una contra portada con una imagen de Goten y Trunks jugando con pintura, que inevitablemente me hace pensar en el típico intermedio comercial de las series. Todo esto obviamente con su buena dotación de logos y como detalle adicional, pero que no es ninguna novedad para la franquicia, una imagen de Goku en el lomo que probablemente tendra una continuidad en los futuros tomos para los coleccionistas.

En cuanto a la cubierta, esta no cuenta con demasiadas diferencias, siendo la más evidente una paleta de colores un tanto más pálida y el reverso que nos muestra a Vegeta con el Shen Long del planeta Namek.

Además, el manga cuenta con algunos detalles bienvenidos en el interior, como una introducción por parte de Toyotaro, divertidas ilustraciones entre capítulos que de nuevo dan un tono de show en TV y una entrevista con este nuevo dibujante para la serie y el creador de la misma, Akira Toriyama.

Historia:

La trama nos lleva al universo de Dragon Ball después de la pelea con Majin Bu, con los guerreros-Z regresando a la cotidianidad, mientras que en otra parte del universo Beerus toma camino hacia el planeta tierra en búsqueda del Super Saiyajin que le de lucha, repitiendo los sucesos de la película La Batalla de los Dioses y el primer arco de la serie Dragon Ball Super, que como es de costumbre en un manga del estilo nos ahorra momentos de relleno de dichas presentaciones de este arco y rápidamente salta a la acción.

De la misma forma, al menos este primer tomo no da vueltas que el autor podría considerar innecesarias en este formato y nos introduce la idea de los 12 universos brevemente, y llevándonos hasta la primera ronda del torneo contra el Universo 6 e introduciendo al lector a muchos de los nuevos personajes de la serie como Champa, Vados y los primeros contendientes de este nuevo universo.

Dónde conseguirlo:

Este primer volumen de Dragon Ball Super así como los siguientes números, lo puedes conseguir de manera mensual en los distintos puntos de distribución de Panini ubicados en la república, así como tiendas de autoservicio y en la tienda en línea de la editorial de manera individual o en modalidad de suscripción, con la que podrás recibir volumen tras volumen en la puerta de tu casa y a un precio especial.