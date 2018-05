Reseña El Tercer Asesinato, crítica a la justicia japonesa.

El pasado 18 de Mayo se estrenó de manera formal “El Tercer Asesinato” (The Third Murder), película japonesa del 2017 del Director Hirokazu Kore-eda. Esta cinta se mostró en el Festival de Venecia y en México llegó primero como parte de la Muestra de Cine Internacional de la Cineteca Nacional. La cinta fue la máxima ganadora en los Japan Academy Prize, los reconocimientos de la Academia de Cine Japonesa. El Tercer Asesinato ganó en las categorías de Mejor Película del Año, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Edición, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto.

De que va

“El Tercer Asesinato” es un thriller legal que está escrito y dirigido por Hirokazu Kore-eda y nos muestra a un abogado llamado Tomoaki Shigemori que tiene como caso defender a Misumi. Este cliente encara la pena de muerte de ser encontrado culpable. Misumi ya fue procesado por dos asesinatos y confesó el tercero, lo cuál lo pone en un lugar muy complicado para evitar la pena máxima. Shigemori se empieza a involucrar más en el caso porque la evidencia no concuerda y poco a poco se enfrenta a la idiosincracia del sistema japonés.

Hirokazu Kore-eda tiene un estilo muy particular de contar historias, son fragmentos de la vida cotidiana, contemplativos, a un ritmo lento pero que suelen tener una gran carga emotiva. Sin lugar a dudas The Third Murder es una cinta diferente a lo que nos tiene acostumbrados, casi siempre Kore-eda toma al núcleo familiar o sus interacciones para desarrollar una trama. Esto lo hemos visto en las cintas Like Father, Like Son (De tal Padre, Tal Hijo), After the Storm y Our Little Sister. Third Murder es más una crítica social al sistema judicial de Japón, permanece el elemento familiar pero no es el foco de la historia.

¿La recomendamos?

Si eres fan del director Hirokazu Kore-eda esta es una cinta que tienes que ver, eso si, es una cinta un poco pesada y como suele suceder con las cintas asiáticas un poco larga. Una dura crítica al sistema judicial japonés.

Como thriller judicial, queda a deber un poco, más por la narrativa que caracteriza al director quién suele dejar las historias inconclusas. Kore-eda usa el escenario del juicio sólo como pretexto ya que la cinta se centra más en las interacciones privadas de Shigemori y Misumi así como sus puntos de vista acerca de la justicia.