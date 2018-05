Hinamatsuri: Criando a una loli al estilo de la mafia

Hinamatsuri es una serie basada en el manga creado por Masao Otake, lleva ocho años de publicación a la fecha y finalmente este 2018 obtuvo su adaptación al anime.

Esta historia tiene un toque curioso como todas las historias niponas donde luce delgada la línea del humor entre una situación cotidiana que al mismo tiempo tiene un trasfondo un tanto siniestro. Aunque esto ya es costumbre en la industria, a los mangakas les gusta demostrar que hay cosas muy atípicas con las cuales pueden hacer joyas de la comedia involuntaria.

Sobre Hinamatsuri

Se nos presenta a Yoshifumi Nitta, un yakuza que se vive una intensa rutina de soltero mafioso, coleccionando jarrones estúpidamente caros y viviendo en un lugar fantástico sin la más mínima preocupación. Todo le parece ir funcionando de maravilla hasta que un día le cae un enorme contenedor metálico de la nada, un extraño artilugio que tiene un inexpresivo rostro humano, la visión perturba bastante a Yoshifumi que hace lo posible por ignorar el hecho, sin embargo, se da cuenta que esta cosa que atravesó por un vórtice dimensional sigue en su sala y lo que es peor es que entiende que dentro está aprisionada una pequeña niña.

La chica se hace llamar Hina, es una niña de la edad de un estudiante de secundaria que luce bastante apática y que le niega a Yoshifumi cualquier información acerca del lugar de donde viene y la manera en que llegó a su apartamento.

Hina tiene un poder telequinético muy fuerte y solo se limita a chantajear a Yoshi haciendo volar por los aires todas las cosas caras que tiene en su hogar y haciéndolas pedazos a menos de que le cumpla todos sus caprichos. Al principio la chica parece bastante ajena al mundo actual, pero tiene los deseos de cualquier niña de su edad, aunque por alguna razón siempre se sorprende de lo sencillo que un adulto puede acceder a sus peticiones.

Los poderes de esta niña son muy peligrosos, porque además si no los usa constantemente la chica se sobrecarga y libera toda esa energía de una manera violenta, al principio Yoshifumi no sabrá qué hacer para evitar que explote su departamento entero, hasta que dentro de su organización le piden que consiga un contratista para levantar un nuevo edificio para su jefe. Yoshi no contrata ni un solo obrero y solo lleva a Hina quien allana el bosque en un abrir y cerrar de ojos. Lo que en un momento pudo haber sido su peor pesadilla, Yoshifumi ahora lo ve como una gran oportunidad, entonces Hina se comienza a sentir incómoda porque los adultos de su tiempo también la utilizaban para aprovecharse de sus capacidades.

De inmediato puedes entender que esta pequeña es en realidad un arma de destrucción masiva, quizá una niña nacida in-vitro con una estimulación genética que le provoca este poder tan explosivo, entrenada para diezmar poblaciones enteras. Lo más probable es que llegó a la época actual para realizar un ataque masivo, pero algo le pasó a Hina parece que la mandaron por error y sin una misión en particular, entonces está intentando ser como nunca se le ha permitido en su lugar y tiempo y ayudará sin discusiones a su ahora amigo Yoshifumi, quien sin proponérselo se ha convertido en padre luchón y comenzará a escalar dentro de la mafia con este poder a su disposición para acabar de un golpe con todos sus enemigos.

Esta última quizás es la parte más oscura de esta fantasía, finalmente a Yoshi le aflora lo paternal y casi de manera instintiva comienza a hacerse cargo de esta niña adoptándola de una manera involuntaria. Es divertido como es que se da cuenta, porque otras personas le echan en cara el cambio tan radical que le ha dado a su vida, y con todo y que se resistirá a ese hecho, no dejará de gastarse su fortuna en sus travesuras y a pesar de que las chicas ya no lo busquen como antes, seguirá prefiriendo a Hina sobre todas las cosas.

A pesar de superar los conflictos personales que provocaran con su curiosa unión, también llegarán otros enviados del futuro a buscarlos para regresar a Hina a su tiempo original a toda costa, pero Masao Otake no dejará que todos los obstáculos tengan que resolverse de una manera absurda y muy divertida.

Hinamatsuri es una obra que recomiendo mucho por la manera tan relajada en la que cuentan una historia. Con tintes de ciencia ficción divertidos, prácticamente es un Slice of Life para los que detestamos ese género. Es como si metieran personajes de Terminator en una tradicional novela de diario estudiantil que tanto le gustan a los fans jóvenes del animanga. El manga tiene hasta el momento 13 volúmenes publicados, seguramente llegarán a menos de la mitad con la adaptación animada. Definitivamente no se pueden perder el manga si quieren continuar con la historia de inmediato.

Puedes ver la serie animada en el servicio de Crunchyroll.