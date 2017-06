Reseña ¡Horizon Zero Dawn, adictivo y fascinante!

Horizon Zero Dawn es la reciente joya de Guerrilla Games y exclusiva de Playstation 4, el videojuego es un mundo abierto de acción dónde descubriremos junto con Aloy, la protagonista, un extraordinario mundo gobernado por máquinas.

Aloy es una niña que nació en circunstancias misteriosas, las Matriarcas de la tribu de los Nora la dejan al cuidado de Roast, otro exiliado de la tribu. Aloy un día cae en unas misteriosas ruinas, un lugar prohibido para los Nora dónde hay vestigios de los “Antiguos”, una civilización que ahora se conoce como un mito. La niña encuentra en las ruinas un aparato llamado Focus, que le permite interactuar con la tecnología de los Antiguos, aprender y recibir información sobre su entorno. Roast piensa que es un juguete pero Aloy sabe que es más que eso. Conforme Aloy crece empieza a cuestionar su existencia, la respuesta la podrían tener las Matriarcas de la tribu pero ella no puede hablarles por ser una exiliada, la única manera de hacerlo es pasando La Prueba que la admitirá en la sociedad de los Noras. La Prueba es saboteada por un extraño grupo que también usan el misterioso aparato de la antigua civilización, esto desatará una búsqueda frenética de Aloy por saber más de su pasado y descubrir que sucedió con los Antiguos.

Con un manejo increíble, gráficos impresionantes, diseños creativos y una historia fascinante Horizon Zero Dawn se vuelve un juego adictivo, cada misión secundaria y coleccionables nos va relevando poco a poco los misterios de los antiguos, al grado que no se sienten como tareas si no más bien que apelan a nuestra curiosidad. El inicio de lo juego es bastante refrescante ya que vas descubriendo junto con Aloy el mundo que está más allá de la tierra de los Nora, pasando el 40% del juego la historia se vuelve frenética, el ritmo acelera y el climax es impactante. ¡Sin lugar a dudas un juego que no debe de faltar en tu colección!

Calificación: ★★★★☆

Lo mejor:

La historia y los personajes.

Lo que puede mejorar: