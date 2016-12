Reseña: Kimi No Na Wa (your name) una Sublime Perfección.

Es Domingo 3 de Julio del 2016, cerca del medio día. Incluso en la sombra se siente el calor húmedo de California.

Estoy en una de las interminables filas de la Anime Expo 2016. Es Domingo, el tercer día de la convención, y el cuarto de hacer filas y caminar una y otra vez por todo el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Son casi dos horas de espera en esta fila. Ninguno de los asistentes se queja. Abundan las botellas de agua, los videojuegos portátiles, las conversaciones, el cosplay. Hay electricidad en el aire, expectativa que incrementa cuando la fila finalmente se mueve y entramos al Salón de Eventos Principales. Es la premiere mundial de la pelicula “Kimi no Na Wa”, o “your name.”, la más reciente creación del director Makoto Shinkai.

El recinto se llena gradualmente. La música se detiene. Las luces se apagan. En el escenario, la presentadora hace su trabajo e introduce al invitado especial del evento: el director Makoto Shinkai sale al escenario caminando a paso rápido, saludando a la audiencia.

“Hasta hace apenas 4 días estábamos terminando la película”, dice, con ayuda de la traductora. No tiene la apariencia de alguien que estuvo trabajando hasta el último minuto. Reviso las redes sociales: la semana anterior estuvieron grabando y editando diálogos. Queda muy claro que somos la primer audiencia en ver la película terminada.

Escalofriante. Emocionante.

Makoto Shinkai deja el escenario después de dar un breve comentario: “Espero que los conmueva”.

Se apagan las luces, e inicia la película.

La primera escena es impresionante. Un meteorito atraviesa la atmósfera, múltiples capas de nubes contrastando con el cielo del anochecer. La animación, colores, y edición de sonido son impresionantes, y ni siquiera ha comenzado la historia en sí.

Comienza la música. Makoto Shinkai siempre le da un aspecto musical a sus obras. “Kimi no na wa” inicia con un video al estilo de la apertura de una serie de anime, con una canción de la banda RADWIMPS, quienes aportan 5 temas usados a todo lo largo de la cinta. Este video inicial muestra algunas escenas clave de la película. Un chico, una chica, un cometa. Pasa el tiempo, y se ve a ambos crecer, de la adolescencia a la edad adulta. Es un montaje emotivo, que pone el tono de la historia sin revelar mucho de su contenido. Clásico Shinkai.

Comienza la historia.

Una chica adolescente que despierta en su cuarto. Se mira a si misma, sorprendida: no se reconoce. Su busto le sorprende. Se mira en el espejo. Corte al día siguiente: la chica se llama Mitsuha, y vive en un pueblo rural de Japón en compañía de su hermana menor y su abuela. Sus amigos de la escuela le preguntan si está bien, pues el día anterior se estuvo comportando de manera muy extraña. La misma Mitsuha admite que tuvo un sueño muy peculiar, pero no habla mucho al respecto. Con el tiempo, descubre que pierde los recuerdos de días enteros, y que durante esos días, “ella” se comporta de manera inusual. Eventualmente, una de esas mañanas ella despierta en el cuerpo de un chico de Tokyo llamado Taki. Ella vive ese día como Taki, pensando que todo es un sueño, pero al regresar a su cuerpo se da cuenta de que lo que está viviendo es real, y que en los días en los que ella está en el cuerpo de Taki, la conciencia de Taki está en el cuerpo de ella. Sin saber cómo, están intercambiando mentes a larga distancia.

Mi primer reacción es obvia: el intercambio de mentes no es nada nuevo. Es una idea relativamente fácil de ejecutar, sobremarcando las dificultades que los personajes sufren al estar en el cuerpo de alguien del sexo opuesto. Lo sorprendente es la rapidez con la que la película deja detrás estas dificultades: Taki y Mitsuha se dejan mensajes a través de sus respectivos diarios, y acuerdan una serie de reglas para poder vivir con su situación. Un montaje da una idea de lo que cada uno hace en el cuerpo del otro, y como se enfrentan a las consecuencias de las acciones que hizo el otro en su vida.

Es entretenido, pero claramente no es la idea central de la película. Esta idea comienza a formarase a través de la abuela de Mitsuha, una “Miko” que entrena a Mitsuha y a su hermana para que mantengan vivas las tradiciones de su pueblo. La familia de Mitsuha ha estado a cargo del templo de la aldea desde tiempo inmemorial, habiendo perdido mucha de su historia en un incendio cientos de años antes y recurriendo a la transmisión oral de sus tradiciones. Una de ellas es el tejido de cuerdas, usando diferentes colores y patrones para crear diseños que representan historias, ideas y emociones. La abuela habla de “Musubi”, una palabra que significa “tejer” o “conectar”. La vida es “Musubi”. La naturaleza es “Musubi”. Las relaciones entre las personas son “Musubi”.

A lo largo de “your name” vemos más de esa filosofía sobre las conexiones invisibles de la vida. La relación de Taki con Mitsuha, incluso aunque nunca se hayan encontrado, es también una conexión. Ese nexo que los une se vuelve el enfoque del resto de la película. Poco antes de la mitad de la película, deja caer un “plot twist” que cambia la percepción de todo lo que has visto hasta ese momento, a la vez de que le da un peso emocional fuerte, urgiendo a los personajes a actuar. Me impresiona la forma en que se lleva a cabo, pero no me sorprende viniendo de un director que es un maestro en el manejo de emociones en la pantalla.

El último acto es una delicia. Comienza con lo que es, a mi parecer, una de las mejores escenas que he visto en una película animada. Es una de las escenas más emocionantes de la película, con un manejo perfecto de luz y color, una dirección que cuenta una historia visual, y una actuación actuación que te lleva al borde de las lágrimas. El final de esa escena es puro genio, dándole un tremendo impulso emotivo a la película. En ese momento, supe que Makoto Shinkai ha creado un monstruo que tiene que verse para vivirse. Después de todas las referencias al resto de su carrera, tanto sutiles como obvias, es posible ver que Shinkai tomó lo mejor de su experiencia y con eso creó una película que supera por mucho a las anteriores.

Basta con ver el final para entender la madurez del director. La estructura no es sorprendente, pues es totalmente Shinkai. Sin embargo, la forma en que entrelaza todos los eventos de la narrativa te deja al filo de tu asiento. Es una película excepcional.

Pero no me creas solamente porque lo digo yo.

En ese Salón del Centro de Convenciones de Los Ángeles, un húmedo 3 de Julio de 2016, cerca de 3,400 personas contienen la respiración, sus ojos fijos en las pantallas. La última línea se escucha en los altavoces. Corte a negro, créditos.

Por una fracción de segundo, hay un suspiro colectivo, un silencio. Después: ovación de pie por cinco minutos.

Aparece Shinkai de nuevo en el escenario, el aplauso se intensifica. El director es presentado de nuevo. Los aplausos disminuyen, pero la audiencia se mantiene de pie.

Makoto Shinkai habla. “¿Cuántos de ustedes se sintieron conmovidos por la película?”

Un océano de manos se alza al aire. Miro a mi alrededor: son muy contados los que no alzan las manos, pero su cara cuenta otra historia.

“¿Y cuántos de ustedes se sintieron tan conmovidos que lloraron?”

Una minoría baja sus manos. Veo las caras del resto. Muchos lloran abiertamente. Algunos se secan las lágrimas con dificultad. En todos, su expresión es de una profunda satisfacción.

Incluso semanas después, recuerdo vívidamente ese momento indescriptible.

L película, la emoción que sentí, y la reacción de la gente me dan escalofríos.

Mi reseña de la película se resume en dos palabras:

Sublime Perfección.