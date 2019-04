Reseña: La Maldición de la Llorona

La Maldición de la Llorona: Otra entrega blanda del Universo del Conjuro.

Al parecer el universo del Conjuro está destinado a ser un fracaso si no está James Wan en la dirección y es que nuevamente parece ser que los directores seleccionados no entienden el género del horror y su único recurso se limita a los infames «jumpscares». Si ya habíamos quedado decepcionados por «La Monja» este título es más débil y nos demuestra que la franquicia todavía tiene mucho camino que recorrer y muchísimo espacio para mejorar.

La Maldición de la Llorona está basada en la leyenda Mexicana de la Llorona, y sigue a una madre en la ciudad de Los Angeles en los años 70 que tiene que salvar a sus hijos del fantasma que quiere robarlos y asesinarlos.

En esta sexta historia del Universo del Conjuro no hay grandes giros de tuerca o un guión interesante, sólo algunos «jumpscares» que funcionan y otros que no. La realidad es que es una cinta que tenía todo el potencial para ser una buena entrega, los actores, especialmente los niños están geniales, pero realmente no pueden hacer milagros con el guión que les dieron. La cinta es predecible, pero no es la peor cinta de horror que hayamos visto. Es simplemente mediocre lo cuál es una pena para este universo que nos ha dado entregas increíbles como El Conjuro 1,2 y Anabelle 2.

¿Que hay del futuro?

Bueno, el Universo del Conjuro todavía tiene muchas historias que contar este 2019 tendremos la tercer cinta de Anabelle (Annabelle: Comes Home), en 2020 la tercer cinta de El Conjuro, y hay planes para una secuela de La Monja y para The Crooked Man.