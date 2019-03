Cine | Reseña – La Rebelión (Captive State)

En una época en donde nos han bombardeado con un sinfín de películas sobre distopias y desastres post-apocalipticos llega La Rebelión (Captive State) película dirigida por Rupert Wyatt (Rise of the Planet of Apes), un thriller de ciencia ficción lleno de suspenso.

Un futuro incierto para el mundo.

La premisa de la cinta es muy simple, han pasado 9 años desde que unos seres alienígenas llegaron a la tierra y a partir de ese día todo cambió, pasamos de ser la especie dominante a una raza gobernada por seres de otro mundo.

En la cinta podemos ver la ciudad de Chicago, 9 años después del primer contacto con seres de otro mundo, que llegaron para dominar a la raza humana, desde ese día hubo una reestructuración total en el mundo, las guerras entre países terminaron y los humanos quedaron a merced de los ahora llamados LEGISLADORES, quienes gobernaban de manera firme y sin misericordia.

La población mundial está dividida en 2 facciones claras, las personas que aceptan el gobierno extraterrestre y que incluso lo ven como algo que positivo, y los que no lo aceptan, personas que sobreviven el día a día, esperando que la ocupación termine algún día y que su vida regrese a la “normalidad”.

Las cosas no son solo blanco y negro.

Aquí es donde el ritmo de la película acelera un poco, y nos presentan a una facción rebelde llamada “Fénix” de la que nos van mostrando un poco de su origen y cual es el objetivo que persiguen, si es que la rebelión aún existe.

Todo pasa a través de la vida de Gabriel Drummond, quien habita en vecindario de Pilsen y tiene un pasado relacionado con el día que llegaron los LEGISLADORES y un lazo con “Fénix” que descubriremos conforme avanza la historia.

En conclusión La Rebelión, es una cinta de ciencia ficción, que nos muestra que puedes contar una historia conocida de una manera diferente, dependiendo de la perspectiva de tus personajes y el entorno en el que se desarrolla la historia.