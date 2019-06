La Viuda – Reseña | #Cine

La viuda, es la segunda película que en este mes nos muestra la historia de una señora que se siente sola, y que de alguna manera muy perturbadora trata de conseguir compañía, aún a expensas del daño que le pueda causar a sus nuevos y jóvenes «amigos».

En este caso La Viuda nos cuenta la historia de la joven Frances, interpretada por Chloë Grace Moretz, que se encuentra un bolso en el metro de Nueva York y decide regresarlo a su dueña. Iniciado así una “amistad” un tanto extraña con Greta (Isabella Huppert), una señora que aparentemente es viuda y además fue abandonada por su hija. Todo cambia cuando Frances se da cuenta que no es el único bolso que ha dejado en el metro.

Poco suspenso y un guión bastante flojo.

La Viuda sufre del mismo mal que la recién estrenada MA, tienen una premisa interesante pero que para que funcione debe de ser una película atrevida, que hubieran funcionado mucho mejor si las hubieran dejado irse hasta el Rate R o Clasificación C en México. Me presentas una historia con una psicópata que secuestra niñas y las mantiene cautivas por días y no vemos eso. Fuera de unas escenas donde Greta acosa a Frances y su amiga la película es verdaderamente aburrida cuando llega la parte se supone debe de desatarte la locura de Greta .

No se cual es la intención de estas películas, parecen querer hacer “suspenso” para señoras y se quedan en el camino. Eso es un poco molesto ya que se nota que las actrices están completamente entregadas al proyecto y con un mejor guión podría haber sido una muy buena película.

Definitivamente puedes esperar a que llegue a Netflix para verla. Si de todos modos le quieren dar un oportunidad en las salas de cine llega el próximo 14 de Junio.