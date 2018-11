VG | Reseña – Life Is Strange 2 (Ep. 1)

Life is Strange 2 es un nuevo comienzo en la serie, con un reparto de personajes pequeño y totalmente nuevos. Aquí no hay un enfoque en lo paranormal o el peligro inminente de hacer viajes en el tiempo, esta es una historia sobre problemas humanos que seguramente con el avance de los episodios se seguirá acercando cada vez más y más al tono de la serie que ya conocemos.

Este primer episodio de 5 nos pone en los zapatos de Sean Diaz, el hermano mayor de una pequeña familia con ascendencia mexicana de padre/hijos viviendo en Seattle Washington, la cual sufre un cambio radical que obliga a los nuevos protagonistas a adaptarse a todo lo que viene.

La historia de Life Is Strange 2 empieza con un rápido segmento que te presenta lo que plantea los sucesos que ocurrirán más adelante para cortar y cambiar a otra secuencia al ritmo de Lisztomania de Phoenix, introduciéndonos a Sean y a su mejor amiga Lyla en lo que podría ser un día cualquiera para un adolescente de 15 años, planeando una fiesta, conviviendo con su familia, escuchando música y revisando sus redes sociales.

Esto funciona bien y plantea la manera en la que los protagonistas se relacionan entre ellos, con sus seres cercanos y con la gente con la que se cruzan en su camino, que al ser un grupo pequeño de personajes, da el suficiente tiempo para desarrollar o presentar la relación con ellos, especialmente con el padre de Sean y Daniel con el que tendrás unas cuantas interacciones al inicio del juego que se sienten realmente autenticas, incluso entrando en unos cuantos clichés con diálogos que seguro podrán variar mucho dependiendo de la persona, edad y la relación que cada jugador tenga con su propio padre.

Sin embargo, evidentemente en Life is Strange 2 la relación más importante es la de Sean con Daniel, la cual puede parecer al principio del episodio como una relación normal entre un hermano mayor que siente al menor como una carga, pero conforme avanza la historia, Sean no solo asume la responsabilidad de cuidar a su hermano, si no también de criarlo y tomar la mayoría de las decisiones acorde a la reacción que van a tener en Daniel. Esto te obliga intuitivamente a pensar en el “que será mejor en su futuro”, como que esta bien o mal hacer y hasta manejar tus recursos sabiamente, pues si bien aún no sabemos el impacto que tienen tus acciones en el y la manera en la que se relaciona con su hermano y con los demás, es muy probable que esto tome relevancia en próximos episodios.

Otro factor importante es el que ocupa la narración contextual dentro de la historia, que a pesar del equipo de desarrollo francés de Dontnod, el juego al estar situado en Seattle en una “America moderna”, aspiran a retratar la situación actual de los Estados Unidos respecto al racismo que toma lugar recientemente y que puedes ver desde mensajes de texto con tus amigos hasta la manera en la que algunos personajes se dirigen hacia la familia Diaz. Haciendo claras referencias al muro de Donald Trump y la xenofobia de algunos de los personajes con los que te cruzas en tu camino, puede llegar a parecer algo forzado o exagerado por parte del equipo de desarrollo pero es una linea clara que parece que seguirá en desarrollo al menos en esta entrega de la serie.

Pero estas no son las únicas referencias del mundo moderno que hay dentro del juego, si prestas la suficiente atención, puedes encontrar diversas referencias a otros aspectos de la cultura popular como películas, música e incluso otros videojuegos.

Al igual que los títulos pasados de la serie y incluso a mayor escala, el aspecto artístico es un elemento importante en Life is Strange 2. Desde la selección de objetos y como son presentados en los diversos espacios que visitas, hasta los temas musicales que van de piezas originales a temas por bandas como Phoenix, The Streets y Block Party, entre otras, acompañan los hermosos escenarios de Seattle, interacciones y las diversas escenas en las que el juego te pone.

A esto también se añade la fascinación de Daniel por el arte y los paisajes que visitan, que al igual que en los juegos pasados, hay secuencias que te permiten sentarte en alguna banca, roca o balcón por algunos momentos acompañado de música, cambios desde diferentes ángulos y algún corto dialogó que te deja cómodamente en un momentum apartado de las problemáticas de la historia.

Veredicto

Este primer episodio para Life is Strange 2 nos presenta con las posibilidades de este nuevo par de protagonistas, locaciones y situaciones que ofrecen una experiencia más compleja que los títulos anteriores, involucrando problemas sociales del mundo real con los retos a los que se someten Sean y Daniel.

Evidentemente pone la mesa para lo que vendrá en próximos episodios e incluso algunas evidentes trampas que te harán cuestionarte tus pasadas decisiones y que cambios podría haber si hubieras “tomado otra ruta”, y es esta una de las mayores fortalezas narrativas que tienen este estilo de videojuegos.