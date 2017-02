Reseña ¡LiSA, espectacular en el Plaza Condesa!

Ha pasado ya un año, bueno de hecho un año 5 meses, pero no importa. LiSA prometió regresar a México y ¡así lo hizo! Este 10 de septiembre LiSA regresó a México para promocionar su nuevo disco Lucky Hi Five!

El tour LiVE is Smile Always~Hi FiVE!~ se dio cita a las 6 pm en el Plaza Condesa en la Ciudad de México. Los casi 1,500 espectadores entre VIP, Preferente y General entraron al recinto en los horarios acordados por nuestra ya empresa preferida LoveJapan Entertainment.

La mesa de regalos fue la primera en dar la bienvenida. y después era necesario tomar los lugares asignados de acuerdo a los boletos.

El concierto no podía iniciar sin el ¡Oé, Oé, LiSA! y hasta hubo música de acompañamiento, fue un detalle que los fans agradecieron y que animó a LiSA a entrar al escenario.

La primera canción fue el detonante de todo: Believe in Myself. Esta canción fue escrita y compuesta por LiSA y a diferencia de hace un año no sólo LiSA, sino la banda completa interpreta la canción. La otra promesa se había cumplido: LiSA y su banda tocaban en suelo mexicano.

Después siguió Crossing Field, opening de Sword Art Online, esta canción la cantó el año pasado en el Lunario del Auditorio Nacional y cómo era lógico se prendió la gente y se puso a cantar.

Oath Sign, opening de Fate/Zero, fue la siguiente canción y la gente… seguía cantando muy alegre. Fate/Zero se encuentra disponible en Crunchyroll y Netflix al igual que Sword Art Online.

LiSA se presentó ante el público y mencionó que por fin había regresado y los asistentes la apoyaron con gritos de alegría, LiSA “quería vernos”. Acto seguido hizo un pequeño baile recordatorio de los pasos que nos enseñó el año pasado para la siguiente canción. エレクトリリカル (Elect Lyrical) de su disco Launcher que trajo el año pasado mostró los movimientos de baile que tenías los fans. Esta fue una actividad para integrar a todos y perder lo tímido que pudieras ser.

Después LiSA agarró una guitarra y empezó a tocar junto a la banda mientras cantaba Get Free de su más reciente disco Lucky Hi Five!

Más adelante presentó su nuevo sencillo estrenado hace menos de un mes: Brave Freak Out, opening de Qualidea Code, anime de esta temporada.

Luego llegó 一番の宝物 (Mi tesoro más preciado, Ichiban no Takaromono), ending de Angel Beats!, una balada para un cambio de ritmo de la velada. Una de las favoritas シルシ (Shirushi), ending de Sword Art Online II, empezó con unos problemas técnicos que desconcertaron a varios, sin embargo, LiSA regresó para entonar esta canción preferida de muchos.

Little Braver, también de Angel Beats!, estremeció al público asistente. Es una canción de culto para muchos fans del anime.

A la voz de “¡México, qué chingón!” Lisa presentó a Pablo un guitarrista de la banda que habla un poco de español y le enseñó a decir “haga ruido“. Animando de nuevo a todo el público para la canción…

Hi FiVE!, también de su nuevo disco, es una canción muy movida y animada que disfrutaron los fans. a continuación Psychedelic Drive, del mismo disco, hizo que el público se emocionara por la energía que transmite esta canción, pero que no tenía a nadie preparado para lo que sería un sensual baile en Rock Mode.

Después de una rola más llegó otra de las favoritas: Rising Hope, opening de The Irregular at Magic High School, la cuál fascinó a todos los asistentes.

Rising hope! Una de las consentidas del público #LisaEnMexico A video posted by LoveJapanMx (@lovejapanmx) on Sep 12, 2016 at 6:24pm PDT

Con Bright Flight, del disco del año pasado, se cerró el concierto pero dejó prendida a la gente, así que naturalmente se vino el grito de “encore” y “¡Oé, Oé, LiSA!”

Lisa dio las gracias a los presentes mientras sostenía una bandera de México y se tomó la selfie del concierto. También hubo un pequeño medley de los integrantes de la banda y al grito de “¿Quieren amor?” empezó el encore.

La primera canción fue Halo-halo, del disco más reciente, y al final de la canción se desbordó diciendo “tacos, tacos, tacos…”, preguntó si el concierto “lo habíamos disfrutado” y ¡la respuesta fue obvia!. La última canción de la noche fue Best Day, Best Way, el tercer single de su carrera. La gente estaba muy emocionada y disfrutaba el concierto a más no poder.

Al final agradeció a todo el público y dijo que disfrutó mucho venir a México. Por último presentó ahora sí a los integrantes de la banda:

Pablo – Guitarra

Yuuko – Bajo

Yuuyan – Batería

Noma – Teclado

Co-K – Guitarra

La velada nos hizo saltar y bailar, gritar y corear, incluso ¡reír! cuando LiSA interactuaba con su banda, en especial con Pablo.

Escuchamos canciones del nuevo álbum, Lucky Hi Five!, y algunas también del disco anterior, Launcher. Muchos de los fans se las sabían todas y cantaban a la par haciendo un buen coro dentro del recinto.

Después del concierto se realizó el tradicional Meet & Greet y la foto del recuerdo. Recuerden que podrán buscar su foto en la cuenta oficial de LoveJapan en Flickr. Hubo muchos asistentes VIP no sólo de México. También hubo gente de Perú, de Chile y hasta de China que vinieron para ver el concierto.

Setlist LiSA ~ Hi Five! Mexico 2016:

1. Believe in myself

2. crossing field

3. oath sign

4. Electriclyrical

5. Get free

6. DOCTOR

7. Brave Freak Out

8. Ichiban no Takaromono

9. Shirushi

10. Little Braver

11. Hi FiVE!

12. Psychedelic Drive

13. ROCK-mode

14. Rising Hope

15. BRiGHT FLiGHT

Encore

16. halo-halo

17. best day, best way

La sesión VIP:

Los viajes valieron la pena porque los boletos VIP incluían un paquete muy completo de boleto frente a escenario, playera especial, fotografía con LiSA y gafete conmemorativo.

Los boletos preferentes incluían boleto frente al escenario, playera especial, poster autografiado y gafete conmemorativo.

La tienda oficial del recinto también tuvo productos oficiales de LiSA, había playeras, toallas, bolsas, botones, llaveros y el disco Lucky Hi Five! La tienda abrió a la 1 PM y prácticamente todo se agotó.

En caso de que no pudieran asistir y quieren adquirir el nuevo disco de Lucky Hi Five! Pueden comprarlo en iTunes por $45 mxn o escucharlo en Spotify. También está disponible su single más reciente Brave Freak Out en iTunes y Spotify.





Por último LiSA prometió volver pronto porque “¡qué chingón!” y “¡Tacos, tacos, tacos!”. ¿Cuándo la veremos de nuevo? Bueno, sólo los chavos de LoveJapan Entertainment podrán decirnos cómo. Estaremos pendientes.

Extra: Recuerden que deben conservar el boleto que les dieron porque se rifará un disco autografiado. El ganador de la rifa será anunciado en las redes sociales de LoveJapan.

Les dejamos una galería de lo vivido este sábado: